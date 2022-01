Schaatsrel rond Irene Schouten en Ireen Wüst lijkt in Peking gesust

De commotie over de uitspraken van schaatsster Irene Schouten over Ireen Wüst lijkt bij de eerste training op het olympische ijs van Peking verleden tijd. Dat antwoordt de Hoogkarspelse op vragen van de NOS.

De vijfvoudig olympisch kampioene zou bij de wereldbekerwedstrijden in Salt Lake City haar ploeggenoten niet op de juiste momenten in de rug hebben geduwd. Volgens bondcoach Jan Coopmans complete onzin en hij stuurde aan op een gesprek.

Er ontstond vlak voor vertrek naar China beroering omdat Schouten zich in een video van Team Zaanlander kritisch uitliet over de rol van haar ploeggenote. Met coach Jillert Anema vond ze dat Wüst niet goed meedacht in het teambelang van de achtervolgingsploeg.

"Het is totaal niet zo dat we haar (Wüst, red.) liever kwijt zijn"

Volgens Schouten was de kou wat haar betreft al vóór vertrek uit de lucht. "Dinsdag was die uitzending en ik heb toen gelijk contact met Ireen gezocht. Het is niet netjes hoe ze in de aflevering wordt neergezet Het is totaal niet zo dat we haar liever kwijt zijn", aldus Schouten.