Jonna rijdt met jong paard dressuur bij Regiokampioenschappen

De paarden staan te trappelen, want deze maand worden er in verschillende weekenden Regiokampioenschappen gehouden in Noord-Holland. Jonna Koopman uit Spierdijk deed met haar jonge paard New Style mee. Verslaggever Sander Huisman ging langs bij een training, waar Koopman vertelde hoe het is om op dit jonge paard mee te doen.

Koopman rijdt mee op de Regiokampioenschappen, op het onderdeel dressuur. Dit weekend werd er gestreden voor een deelname aan het Nederlands Kampioenschap, dat begin mei zal plaatsvinden. Na een goede kwalificatiereeks was het spannend of het jonge paard de indrukken van het kampioenschap wel aankon. Jonna Koopman uit Spierdijk sprong al op jonge leeftijd op de rug van Shetlandpony’s, die ze in de tuin hadden gestaan. Dat ze er vervolgens vanaf viel, weerhield haar er niet van om er daarna weer op te springen. Ze reed al jaren verschillende races op de pony. Ze heeft het dier zelf opgeleid, maar eigenlijk is hij niet goed genoeg om bij de top te komen. Nog geen anderhalf jaar geleden kocht Jonna haar huidige paard New Style TA bij de grens van België. Er was meteen een klik en dus besloot Jonna ook dit paard zelf op te leiden. Al waren haar ouders het daar aanvankelijk niet mee eens. Artikel gaat verder onder de foto:

Jonna Koopman tijdens de training voor de regiokampioenschappen. - Sander Huisman / WEEFF

Dat het jonge paard van nog geen vier jaar oud al zo snel mee kon doen aan wedstrijden is niet uniek. Wel is het uniek dat hij nu al redelijk goed zijn dressuur voltooid. Hoewel het nog niet altijd goed gaat: recent sprong hij nog uit de dressuurbaan. Maar dat vindt Jonna zelf alleen maar de charme van rijden op zo’n jong paard. Artikel gaat verder onder de foto:

Jonna Koopman met New Stijl tijdens de regiokampioenschappen dressuur in Benningbroek. - Rosanne Vlaar

En dat bleek ook op de dag van de wedstrijd. Alle voorbereidingen gingen goed, maar tijdens de wedstrijd waren er toch teveel indrukken. "De jury vond het een bovengemiddeld paard dat super kon lopen. Helaas had hij te veel spanning, waardoor het deze keer niet is gelukt", zegt Jonna na de wedstrijd. Ze eindigde onder de twintig deelnemers op een zeventiende plaats. Dat ze nu niet gekwalificeerd is voor de NK dressuur in Ermelo begin mei, vindt Jonna niet erg. Ze is al lang blij dat ze de Regiokampioenschappen heeft gehaald. "We gaan weer hard verder trainen en hopen deze zomer weer mee te kunnen doen. Het proces was een fantastische ervaring", sluit Jonna enthousiast af. "Het is wel mijn toekomstpaard."