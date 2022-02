Ferry (20) solliciteert als burgemeester: "Mijn oma zei: probeer het altijd!"

De 20-jarige Ferry Floor wil de eerste burgemeester van Dijk en Waard worden. Afgelopen week is de profielschets vastgesteld en kwam de vacature beschikbaar . Ondanks zijn jonge leeftijd acht Ferry zichzelf niet kansloos. "Oude schoolgenoten zeiden vroeger al tegen me dat ik burgemeester moest worden."

Dit vertelt hij tegen mediapartner Dijk en Waard Centraal. De uit Heerhugowaard afkomstige Ferry aarzelde geen moment en stuurde zijn sollicitatie in. "Er solliciteren tegenwoordig steeds meer jonge mensen. In Opmeer heeft onlangs iemand van 25 gesolliciteerd en die werd het ook bijna."

Ferry maakte zo'n vijf jaar geleden voor het eerst kennis met de lokale politiek en was direct geïnteresseerd. Inmiddels is hij campagneleider bij de lokale fractie van D66 in Medemblik. Met de start van zijn politieke carrière is hij zich ook meer gaan verdiepen in de bestuurlijke kant van een gemeente.

"Er gebeurt echt wat moois achter de schermen. Als je er eenmaal in zit en weet wat er speelt en hoe het werkt, is het echt leuk. Het is bijna een soort computerspel waarbij je een eigen stad kunt bouwen en leiden", aldus Ferry.

Echt een kans

Om te zeggen dat hij altijd al burgemeester wilde worden, gaat misschien wat ver, maar een onbekende is hij niet op het stadhuis. En met dat 'burgemeester' kreeg hij al vroeg te maken: "Geen idee waarom, maar in de wandelgangen van school was het al vaak: 'Hé burgemeester!' Daar had ik toen overigens nog helemaal geen belangstelling voor."

Over zijn sollicitatie is hij 'bloedserieus' en hij ziet ook echt een kans. "Een nieuwe gemeente die in de steigers staat. Daar hoort ook een nieuwe burgemeester bij die zichtbaar en aanspreekbaar is op straat. Vooral voor jongeren, die mij waarschijnlijk makkelijker weten te vinden dan een oudere burgemeester."

En mocht hij het niet halen, zo vertelt Ferry, dan is het een mooi leerproces voor de volgende keer. "Een gesprek met de commissaris van de Koning Arthur van Dijk zit er wel in. Zo'n vermoeden heb ik. Of ik het echt ga worden weet ik niet, maar mijn oma zei dat je het altijd moet proberen."