Hieraan moet de nieuwe burgemeester van Dijk en Waard volgens inwoners voldoen

Inwoners van Dijk en Waard hebben de afgelopen tijd de gelegenheid gekregen om hun input te geven voor de nieuwe burgemeester van hun gemeente. Dit wordt meegenomen in een profielschets van de nieuwe burgemeester. De meeste respondenten willen dat een nieuwe burgemeester 'zichtbaar aanwezig en aanspreekbaar' is.

Deze eigenschapswens is 150 keer genoemd door de in totaal 339 respondenten. 'Verbindend' staat met 134 keer op de tweede plek, gevolgd door 'betrouwbaar en integer', wat 119 keer werd geantwoord. De reageerders konden in totaal drie antwoorden geven.

Uit de opmerkingen die respondenten achterlieten is veertien keer expliciet naar voren gekomen dat de nieuwe burgemeester bij voorkeur een vrouw is. Iemand vulde aan dat dit belangrijk is in verband met het overwegend mannelijke college. Ook bleek dat sommigen graag hadden gewild dat Leontien Kompier of Bert Blase burgemeester van Dijk en Waard was geworden.

Wensenlijstje van burgemeesters

Ook burgemeesters van andere gemeenten uit de regio konden aangeven welke ideeën zij bij een nieuwe collega hebben. Anja Schouten van Alkmaar gaat er 'in het kader van regionale samenwerking' vanuit dat de nieuwe burgemeester de 'goede samenwerking met Alkmaar continueert'. Hiermee doelt ze op de samenwerking als buurgemeenten, maar ook binnen meer regionale samenwerkingsverbanden.

De burgemeesters van Bergen, Castricum, Heiloo en Uitgeest hebben in een gezamenlijke brief laten weten dat ze hopen op een burgemeester 'die als bruggenbouwer invloed weet uit te oefenen ten gunste van de regio en de ambities die we samen hebben bepaald'. Ze zien het als 'vanzelfsprekend' dat de nieuwe burgemeester 'een communicatief sterke bestuurder en een besluitvaardig en sensitief verbinder' is.

De gemeenteraad neemt alle ontvangen input mee en stelt dinsdag een profielschets op voor de nieuwe burgemeester van Dijk en Waard.