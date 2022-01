Grote uitdaging energietransantie Dijk en Waard: wie betaalt wat?

Het college van Dijk en Waard buigt zich over de Regionale Energietransitie (RES), meldt wethouder René Schoenmaker vandaag. Hoe moet die worden vormgegeven binnen de gemeente? Eén van de grootste uitdagingen: wie betaalt wat?

De RES maakt onderdeel uit van het Klimaatakkoord dat het vorige kabinet in juli 2019 publiceerde. Dit akkoord moet ervoor zorgen dat de CO2-uitstoot sterk wordt verminderd. In 2030 moet er een halvering zijn ten opzichte van 1990.

Hiervoor wordt in dertig energieregio's onderzocht waar en hoe het best duurzame elektriciteit opgewekt kan worden. Maar ook welke warmtebronnen te gebruiken zijn, zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen. Hierin maakt iedere regio zijn eigen afwegingen.

Onzekere factor

Het Rijk heeft toegezegd te onderzoeken op welke manier regio's hierin financieel kunnen worden ondersteund. Maar, dit is volgens wethouder Schoenmaker 'nog een onzekere factor'.

Een tweede onzekere factor is volgens hem 'het aantal handen' dat nodig is. "Het kost veel mankracht om het logistiek voor elkaar te krijgen en ook het verder uitrollen van het energienet kost veel werk."

Volgens de wethouder is Dijk en Waard 'continu' met gemeente Alkmaar en (energie)netbeheerder Liander in gesprek over 'wat voor slimmigheidjes' er bedacht kunnen worden om het proces zo goed mogelijk te laten verlopen.