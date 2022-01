Waarnemend burgemeester Peter Rehwinkel wil bijdragen aan het 'Dijk en Waard-gevoel'

Peter Rehwinkel is S=sinds deze maand waarnemend burgemeester van de nieuwe gemeente Dijk en Waard. Eén van zijn doelen is om bij te dragen aan het 'Dijk en Waard-gevoel'. Over dit en meer sprak hij met presentatrice Patricia Nagelkerke in het NH Radio-programma Lunchroom.

Peter Rehwinkel, onder meer bekend als voormalig Kamerlid van de Partij voor de Arbeid en als waarnemend burgemeester van de gemeente Bergen, heeft zijn eerste drie weken als waarnemend burgemeester van Dijk en Waard erop zitten.

Hij vertelt dat het soms nog wel even wennen is dat Heerhugowaard en Langedijk een ambtelijke fusie hebben doorgemaakt. "Het waren ook twee heel verschillende gemeenten: Heerhugowaard is meer verstedelijkt en Langedijk heeft zijn water en dorpen."

Ook bestuurlijk gezien waren de gemeenten anders. Volgens de waarnemend burgemeester werd in Heerhugowaard 'misschien korter vergaderd' en lagen in Langedijk de verhoudingen scherper. "Ik hoop erop dat die twee culturen samen zorgen voor de mooiste vorm van politiek bedrijven", aldus Rehwinkel.

Voordelen

Toch heeft de fusie volgens Rehwinkel voornamelijk voordelen. Met 87.000 inwoners noemt hij Dijk en Waard een 'behoorlijke gemeente'. "Een grotere gemeente is minder kwetsbaar, kan meer kracht uitoefenen en een betere dienstverlening leveren. Dijk en Waard is een echte speler geworden."

Over ongeveer een half jaar moet er een nieuwe burgemeester zijn voor Dijk en Waard, daarvoor wordt over anderhalve week een profielschets gemaakt. In de tussentijd wil Rehwinkel vooral bijdragen aan het Dijk en Waard-gevoel. Dat is lastiger in de coronatijd, erkent hij. "Maar daar trekken we ons niet al teveel van aan", aldus Rehwinkel.

In Lunchroom sprak de waarnemend burgemeester verder onder meer over zijn ambities, het nieuwe wapen van Dijk en Waard en de ambtsketen. Luister het gesprek terug in de Lunchroom-podcast, of kijk het hieronder: