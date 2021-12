De grootste problemen én oplossingen voor woningmarkt Langedijk en Heerhugowaard

Het grootste probleem van de woningmarkt in Langedijk en Heerhugowaard blijkt een tekort aan betaalbare woningen, woningen voor jongeren en sociale huur. Dat blijkt uit onderzoek van NOS in samenwerking met de regionale omroepen.

Dit is het grootste probleem van de woningmarkt in Noord-Holland, en dit de oplossing

'Wonen' was een heet hangijzer tijdens de verkiezingen voor Dijk en Waard. Verslaggever Tom Jurriaans sprak toen met makelaar Ron Verschoor over het woningtekort in de regio:

Langedijk en Heerhugowaard hebben in de enquette drie oplossingen aangevoerd om het gebrek aan woningen op te lossen: het afschaffen van de verhuurdersheffing voor corporaties, invoeren van zelfbewoningsplicht om particuliere beleggers tegen te gaan en meer woningen bouwen, ook in het betaalbare segment.

De 'grootste vrees' van de twee gemeenten met betrekking tot het woningtekort is 'dat onze eigen inwoners in de verdrukking komen'.

Bij het afgeven van bouwvergunningen lopen de gemeenten er naar eigen zeggen tegenaan dat er een 'tekort is aan gekwalificeerd personeel' en dat een 'buurt of wijk zich verzet' tegen woningbouwplannen.

Een andere belangrijke oorzaak is het feit dat woningcorporaties steeds afhankelijker zijn van particulier grondbezit om sociale huurwoningen te kunnen realiseren. Als toelichting laten Langedijk en Heerhugowaard weten dat grond hierdoor duurder is, met duurdere huizen als gevolg.

Ook vorige week tijdens de presentatie van het coalitieakkoord van de nieuwe coalitie van Dijk en Waard was het een belangrijk onderwerp; volgens Nils Langedijk van Lokaal Dijk en Waard is het de 'grootste uitdaging voor de gemeenteraad'. Volgens de coalitiepartijen moeten in de komende tien jaar 10.000 woningen worden bijgebouwd. Ook zijn plannen uitgesproken om een zelfbewoningsplicht in te voeren.