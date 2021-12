Zes wethouders én 10.000 woningen: dit zijn de plannen in het coalitieakkoord

De nieuwe gemeente Dijk en Waard krijgt zes wethouders. Dat maakten d e Dijk&Waardse Onafhankelijke Partij, Lokaal Dijk en Waard, Senioren Dijk en Waard en de lokale VVD vandaag bekend tijdens de presentatie van hun coalitieakkoord. Naast de plannen voor de tienduizend woningen, is een van de wensen dat er een Dijk en Waard-app komt waarin inwoners alle belangrijke informatie over hun gemeente kunnen opzoeken.

In de nieuwe gemeente nemen John Does (DOP), René Schoemaker (DOP), Nils Langedijk (Lokaal Dijk en Waard), Gerard Rep (Lokaal Dijk en Waard), Falco Hoekstra (VVD) en Annette Groot (Senioren Dijk en Waard) de wethouderstaken voor hun rekening. De uiteindelijke verdeling van de portefeuilles wordt begin volgend jaar bekend.

De DOP-lijsttrekker opende de presentatie met de mededeling dat 'contact met de samenleving een belangrijk standpunt is' in het akkoord. Om dat voor elkaar te krijgen, krijgt ieder dorp of wijk een wethouder als aanspreekpunt. Die moet het dorp of de wijk in om te horen wat er speelt en wat inwoners van de gemeente verwachten.

Het zo klein mogelijk houden van de afstand tussen bestuurders en inwoners is een onderwerp dat vaker terugkomt in het coalitieakkoord. Zo zijn er plannen voor een Dijk en Waard-app waar alle belangrijke informatie in moet zijn te vinden, vertelt Falco Hoekstra. Maar ook fysiek moet het bereiken van de gemeente gemakkelijk zijn, daarom blijven de huidige gemeentehuis-locaties in gebruik.

Tienduizend woningen

De grootste uitdaging voor de aankomende gemeenteraad is volgens Nils Langedijk 'wonen'. Daarom moeten in Dijk en Waard de komende tien jaar tienduizend woningen worden gebouwd. Ook een zelfbewoningsplicht en het opzetten van 'flexibele woonconcepten' moeten ervoor zorgen dat de druk op de woningmarkt afneemt.

Andere plannen die werden gepresenteerd zijn: gemeentelijke handhavers moeten bodycams krijgen om eigen veiligheid te vergroten, de gemeente moet ervoor zorgen dat Museum BroekerVeiling toekomstbestendig wordt en het museum moet een regionale uitstraling krijgen. Daarnaast moeten beide bibliotheken worden behouden.

De partijen beloven 'continue samen te werken met inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties'. Does: "Dat is in de context van de coronapandemie niet altijd gemakkelijk, maar juist nu extra belangrijk."

Op 3 januari wordt de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd.