Coalitieonderhandelingen Dijk en Waard 'naar verwachting volgende week rond'

Waarschijnlijk blijft Does aan als wethouder en is René Schoemaker weer fractievoorzitter van de Dijk&Waardse Onafhankelijke Partij (DOP), meldt mediapartner Heerhugowaard Centraal.

De lijsttrekker verwacht er snel uit te komen, met een coalitie van vier partijen. Die van hemzelf, Lokaal Dijk en Waard, Senioren Dijk en Waard en VVD.

'Op het scherpst van de snede'

"We zijn een eind op weg", aldus Does. "De gesprekken zijn soms op het scherpst van de snede, maar steeds constructief. Komende week zetten we de onderhandelingen voort en verwachten we rond te kunnen komen."

Nadat de partijen het eens zijn over de grote lijnen van een collegeprogramma, willen ze deze in een openbare bijeenkomst verder toelichten, vervolgt Does. De onlangs verkozen raadsleden krijgen dan ook de thema's voorgeschoteld waar zij opdrachten over kunnen formuleren.