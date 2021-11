Peter Rehwinkel waarnemend burgemeester van nieuwe gemeente Dijk en Waard

Bij een gemeentelijke fusie schrijft de wet voor dat de burgemeesters van de twee voormalige gemeenten ontslagen worden en gezocht moet worden naar een nieuwe burgemeester. Die zoektocht duurt meer dan een half jaar. Omdat er in de tussentijd wel een burgemeester moet zijn, wordt er een waarnemend burgemeester benoemd.

Rehwinkel (57) is geen onbekende in de provincie, eerder was hij al waarnemend burgemeester van de gemeente Bergen. In september droeg hij na ruim een jaar het stokje over aan de nieuwe burgemeester Lars Voskuil.

Eerder was Rehwinkel burgemeester van Groningen en lid van de Tweede Kamer en Eerste Kamer.

Nieuwe coalitie

De winnaars van de vorige week gehouden verkiezingen van het nieuw te vormen Dijk en Waard zijn begonnen met de onderhandelingsgesprekken over een coalitie. De Dijk&Waardse Onafhankelijke Partij (DOP), met zeven zetels de grootste partij, hoopt 'voor de kerstdagen' er met de andere partijen uit te kunnen zijn.