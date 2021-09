Lars Voskuil beëdigd als burgemeester van Bergen: 'Dit was mijn grootste droom'

Lars Voskuil is officieel beëdigd als burgemeester van de gemeente Bergen. Een bijzonder moment voor de bestuurder, die sinds enige tijd Bergen in zijn vizier had als plaats waar hij graag burgemeester zou willen zijn.

Lars Voskuil en zijn echtgenote - NH Nieuws / Tom Jurriaans

"Het burgemeesterschap stond al een tijdje heel hoog op het lijstje van rollen die ik graag zou willen vervullen", vertelt Voskuil op het strand bij Hargen aan mediapartner Duinstreek Centraal. "Als je een lijstje maakt van je dromen, moet je je grootste droom bovenaan zetten. Dat was Bergen." Op de vraag waarom Voskuil juist koos voor Bergen, antwoordt hij: "Als je om je heen kijkt weet je waarom." Voskuil begon zijn bestuurlijke carrière in de voormalige gemeente Naarden, toen hij daar toetrad tot de lokale fractie van de PvdA. Later werd hij fractievoorzitter. Dat bleef hij tot Naarden in 2016 opging in de gemeente Gooise Meren. Daarna was Haarlem aan de beurt. Niet als lokaal bestuurder, maar als PvdA-fractievoorzitter in de Provinciale Staten van Noord-Holland. En nu gaat Voskuil dus aan de slag als burgemeester van Bergen. (Tekst gaat door onder lees ook)

Werken aan vertrouwen Uit het profiel voor een nieuwe burgemeester, waaraan inwoners van Bergen mochten meeschrijven, bleek dat de belangrijkste wens voor een nieuwe 'eerste burger' is dat er gewerkt wordt aan vertrouwen. Dat onderschreven de gemeenteraadsleden in de uiteindelijke profielschets. Er is dus werk aan de winkel voor de nieuwe burgemeester.



En dat gaat lukken, volgens de kersverse burgemeester: "Ik ben niet iemand die goed is in het op de winkel passen, ik heb dat ook in mijn brief laten weten." Hij vervolgt: "Maar ik hoop dat ik ook mijn achtergrond als mediator kan inzetten als dat nodig is."

Richard van der Veen interviewt Lars Voskuil. - NH Nieuws

Bekijk hier het hele gesprek tussen Lars Voskuil en Richard van der Veen van Duinstreek Centraal.