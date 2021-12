Nieuwe plaatsnaamborden Dijk & Waard, ehhh... Dijk en Waard onthuld

De gemeente Heerhugowaard en Langedijk gaan volgend jaar als één gemeente verder en daar horen natuurlijk nieuwe plaatsnaamborden bij. Vanmiddag zijn de nieuwe komborden, verkeersborden die aangeven waar de bebouwde kom begint, onthuld. Er moesten wel stickers aan te pas komen want de borden waren niet geheel foutloos uit de fabriek gekomen.

Bijkomstige 'primeur' bij de onthulling: de vlag die werd gebruikt is de eerste echte officiële Dijk en Waard Vlag. Helemaal nieuw zijn de borden overigens niet, want de oplettende passant heeft ze hier en daar mogelijk al gezien. Er moeten er in totaal zo'n 120 vervangen worden en dat moet voor het nieuwe jaar gebeurd zijn. Een flinke operatie.

En mocht het qua tijd tegenzitten, dan is er al een 'plan B'. In dat geval zullen de borden in Langedijk eerst voorzien worden van stickers, die van 'gemeente Langedijk' 'gemeente Dijk en Waard' zullen maken. Dat gebeurt dan voordat de oude borden definitief worden vervangen.

Toch bleken ook de Waardse borden niet helemaal onbestickerd. Toen de borden geleverd werden, bleek tot grote schrik dat de nieuwe gemeente opeens Dijk & Waard heette in plaats van Dijk en Waard. Ook hier bracht een nageleverde sticker uitkomst.

Kijk in deze video van Heerhugowaard Centraal hoe dat ging (tekst loopt door onder video)