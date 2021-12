Politiek 'motorblok' Dijk en Waard voert gesprekken met VVD

Witte rook uit de schoorsteen is er nog niet, maar DOP-lijsttrekker John Does heeft er vertrouwen in dat de VVD de vierde coalitiepartner wordt. Het 'motorblok' van DOP, Lokaal Dijk en Waard en Senioren Dijk en Waard, richt zich nu op de liberalen om tot de formatie van de gemeenteraad te komen.

Het motorblok 'handelt alsof we een partij zijn', vertelt Does aan mediapartner Heerhugowaard Centraal. "We hebben vorige week gesprekken gevoerd met alle andere partijen, en daarna met een select aantal."

Hij vervolgt: "Daaruit is voldoende vertrouwen richting de VVD ontstaan om er vervolggesprekken mee aan te gaan, om te onderzoeken of zij deel kunnen uitmaken van de eerste coalitie van Dijk en Waard." Desgevraagd bevestigt de lijsttrekker dat er ook echt de intentie is om met elkaar in zee te gaan.



De diverse Dijk en Waardse partijen zitten wat betreft grote onderwerpen zoals wonen, veiligheid en zorg 'aardig op één lijn'. "Waar het onderscheid tussen de lokale partijen en de andere partijen zit," stelt Does, "is de focus op het verenigingsleven, sport en groen. Die spelen bij ons veel prominenter dan bij de anderen. Wij staan als lokale partijen midden in de samenleving."