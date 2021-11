Heel Holland Bakt-Robèrt en lokale bakkers kiezen hét gebakje van Dijk en Waard

Een van de ideeën om Waarders en inwoners van Langedijk te betrekken bij elkaar en 'hun' nieuwe Dijk en Waard, was een bakwedstrijd. Jury-voorzitter was niemand minder dan toppatissier Robèrt van Beckhoven, bekend van het tv-programma Heel Holland Bakt. Hij verkoos gisteren de 'zuurkoolcake' van Marijke Goet als winnaar.

In totaal hadden twintig mensen zich aangemeld voor de bakwedstrijd. De finale was in restaurant De Burg in Noord-Scharwoude.

Tien finalisten prezen er hun geurige creaties nogmaals aan tegenover de jury, bestaande uit voorzitter Robèrt van Beckhoven, wethouders John Does en Jasper Nieuwenhuizen, en de bakkers Ronald Zeegers van Bakkerij Jos Rood en Ed Jonker van Bakkerij Jonker.

Associatie met gemeente

De juryleden hadden grote moeite met hun keus vanwege de hoge kwaliteit en diversiteit, zeiden ze tegen Heerhugowaard Centraal. Verdere criteria waren haalbaarheid qua productie en verkoop op grote schaal, receptuur, houdbaarheid en, ook belangrijk: associatie met Dijk en Waard.

Marijke bedacht de zuurkoolcake. Niet zozeer vanwege de smaak, maar de achterliggende gedachte: "Ik kijk uit over het Duizend Eilandenrijk, daar liggen allemaal akkertjes. Op die akkertjes verbouwen ze kool", vertelde ze tijdens haar pitch. En zo ontstonden gebakjes als eilandjes met groen. Een erg gewaagde naam, vond Ronald Zeegers. "Maar hij is wèl lekker, ik durf 'm wel aan."

Workshop

Marijke had niet verwacht dat ze met haar 'zuurkoolcake' zou winnen. "Nee, echt niet. Mensen om me heen wel, maar ik zelf niet. Dus het is verrassend, leuk!" Ze wint een workshop voor drie personen van Robèrt van Beckhoven zelf.

De runner-up was Witte van Cappellen en de nummer drie Lonneke Jaspers. Verder waren er nog eervolle vermeldingen voor Remco Cramer en John Beerse.

De bakwedstrijd is een van de initiatieven van Dijk en Waard Events om banden te leggen tussen inwoners van Heerhugowaard en Langedijk.