Woningtekort heet hangijzer tijdens verkiezingen: "Starters zijn kansloos"

Het nijpende woningtekort is één van de heetste hangijzers tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Dat vindt 74 procent van de NH Nieuws-panelleden uit Langedijk en Heerhugowaard, die wij om hun mening vroegen vanwege de gemeenteraadsverkiezingen komende week. "En vooral starters komen er bekaaid vanaf", vult een Langedijker makelaar aan.

In de nieuwe woonwijk Westerdel in Zuid-Scharwoude wordt druk gebouwd - NH Nieuws / Tom Jurriaans

Verkiezingen Dijk en Waard Langedijk en Heerhugowaard fuseren 1 januari tot de gemeente Dijk en Waard. Omdat per die datum een nieuwe gemeenteraad vereist is, kunnen inwoners komende week al stemmen. Dit geldt ook in Beemster en Purmerend. De rest van Noord-Holland kan in maart naar de stembus.

Een snelle blik op de website van Funda leert dat er in de gemeente Langedijk maar zo'n twintig woningen onder de vier ton te koop staan. "En heel veel zijn al verkocht onder voorbehoud", vertelt makelaar Ron Verschoor van Makelaardijck uit Broek op Langedijk. "Dat is voor starters kansloos. Ze doen eigenlijk niet mee." Gemiste kans Dat is een gemiste kans volgens Verschoor. Hij vindt dat de nieuwe gemeente Dijk en Waard straks meer moet doen om jonge mensen te helpen met het vinden van een woning. En die mogelijkheden zijn er volgens hem. "Als je kijkt naar de nieuwe wijk Westerdel in Zuid-Scharwoude; een heel mooi plan maar de prijzen beginnen hier bij 3,5 ton. Dat is niet op te brengen." Een oplossing zou volgens Verschoor zijn om de gemeente de grond te laten verpachten. "Als je hier aan een plaatselijke bouwer vraagt om allemaal dezelfde woningen te bouwen dan scheelt dat al in de kosten. Als de gemeente de grond verhuurt en daar alleen een kleine rente over vraagt dan kunnen starters wonen voor twee ton." Dat het moeilijk is om aan een woning te komen vertellen jongeren in onderstaande video (tekst gaat verder onder video).

Woningentekort heet hangijzer tijdens verkiezingen - NH Nieuws

Kleiner en hoger Een andere oplossing is volgens Menno Adema van Ridder Makelaars uit Broek op Langedijk om kleiner en hoger te bouwen. De bouwkosten rijzen nu de pan uit. Maar daar is volgens hem wel lef voor nodig. "Je moet dan denken aan woningen van 30 vierkante meter waardoor je de kosten drukt. Ook moet er meer aan ouderen worden gedacht. Die blijven relatief lang in een te grote woning zitten. Voor hen zou je gelijkvloerse woningen moeten bouwen zodat er meer doorstroom is." Makkelijke weg Dat er snel iets moet gebeuren is volgens beide makelaars duidelijk. Dan maar iets minder geld in de gemeentekas. Verschoor: "De gemeente moet verder en breder kijken om ervoor te zorgen dat jongeren in Dijk en Waard blijven." "Ze moeten niet alles over laten aan ontwikkelaars en speculanten. Ik hoop ook vooral dat ze in gesprek gaan met de jongeren. Dat ze niet voor de makkelijke weg kiezen, maar juist het heft in eigen handen nemen." Standpunten politiek Alle deelnemende politieke partijen aan de verkiezingen hebben woningbouw als een van de speerpunten in hun verkiezingsprogramma's staan. Ook in de debatten die NH Nieuws/Streekstad Centraal en de gemeente organiseerden kwam woningbouw als urgent(ste) thema naar voren.

NH Nieuws-panel De 291 NH Nieuws-panelleden uit de toekomstige gemeente Dijk en Waard is gevraagd mee te doen aan het verkiezingsonderzoek. Daarvan vulden 154 leden de vragenlijst in: 59% uit Heerhugowaard, 41% uit Langedijk. Van de invullers zegt 78% te gaan stemmen. De meesten (52%) weten alleen nog niet op welke partij. Woningbouw Meer bouwen wordt als belangrijkste thema gezien. 74% vindt dat in hoge tot zeer hoge mate. 21% vindt dat in redelijke mate en 5% vindt dat niet echt nodig. Er moeten dan vooral starterswoningen komen (53%). Maar ook al zijn ze voor meer woningen. De meeste mensen vinden niet dat het ten koste van natuur/landelijk gebied mag gaan.