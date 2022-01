Burgemeester Rehwinkel op kraamvisite bij eerste in Dijk en Waard geboren baby

Burgemeester Peter Rehwinkel ging gisteren op kraamvisite bij de eerste baby die in de gemeente Dijk en Waard geboren is. Het meisje heet Jannah Omer en werd vroeg in de morgen van 2 januari geboren in haar ouderlijk huis in Heerhugowaard. Jannah kreeg als één van de eersten een geboorteboekje voor nieuwe Dijk en Waarders.

Voor de ouders van Jannah, vader Nihat Omer en moeder Wijdane Jabry, was het een verrassing dat hun dochter de eerste baby was die in Dijk en Waard is geboren: "De uitgerekende datum was eigenlijk 5 januari, maar toen we enige tijd terug op vakantie waren in Turkije en daar voor een check gingen, zeiden ze 1 januari", vertelt vader Nihat. De weeën van Wijdane begonnen 's avonds op de eerste dag van het jaar en Jannah werd zondagochtend 2 januari iets na 4.00 uur geboren.

Toen Nihat zijn dochter ging aangeven bij het gemeentehuis werd hij verrast met gebak. "Dat was natuurlijk niet voor de geboorte van onze dochter, maar voor de 'geboorte' van de nieuwe gemeente Dijk en Waard", vertelt Nihat. "Feestelijk was het in ieder geval wel."

Geboorteboekje van 'Dijk en Waardse talenten'

Rehwinkel gaf het geboorteboek van gemeente Dijk en Waard als kraamcadeau. Komend jaar krijgen alle baby’s van Dijk en Waardse ouders dit boek. "Hiermee willen we ouders feliciteren en hun kleintje welkom heten in Dijk en Waard", aldus de waarnemend burgemeester.

Met het boekje wil de gemeente laten weten 'dat iedereen, hoe groot of klein ook, zijn eigen talent heeft en kleur geeft aan onze gemeente'. Rehwinkel vindt het 'juist daarom fantastisch dat we talent in onze eigen gemeente hebben gevonden om dit boekje te maken'. Het boekje is gemaakt door illustrator Manon Loos en de teksten zijn geschreven door Sarah Koning.

De ouders van Jannah kregen ook een luiertaart met daarop een knuffelbeertje gehuld in een t-shirt met het logo van Dijk en Waard en een afbeelding van de twee hoofdrolspelers uit het boekje.