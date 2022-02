Potentiële nieuwe burgemeesters van Dijk en Waard opgelet: er kan gesolliciteerd worden

Wat voor burgemeester Dijk en Waard wil hebben, weet de gemeente al. Dinsdagavond stelde de gemeenteraad een zogeheten 'profielschets' vast. Deze schets vat een reeks kenmerken samen waaraan een burgemeester aan moet voldoen.

Midden in de samenleving

Zo moet een mogelijke kandidaat onder meer strategisch te werk gaan, makkelijk benaderbaar zijn en midden in de samenleving staan. Verder wordt van de nieuwe burgemeester verwacht dat hij of zij zich voor minimaal zes jaar aan de gemeente bindt.

Naast raadsleden, die hun mening konden geven over de vereisten van een nieuwe burgemeester, werd ook de input van het college, burgemeesters van de buurgemeenten en inwoners gevraagd.

Via een enquête konden Dijk en Waarders aangeven welke eigenschappen en kenmerken zij belangrijk vinden in een nieuwe burgemeester. Iets minder dan de helft (150) van de in totaal 337 respondenten wil dat de nieuwe burgemeester 'zichtbaar aanwezig en aanspreekbaar' is.

Daarnaast willen de inwoners dat de nieuwe burgemeester een goed en integer bestuurder is die betrokken en meelevend is en zich bezighoudt met goede handhaving op openbare orde en veiligheid.

Op het laatste moment digitaal

De profielschets werd dinsdagavond door de gemeenteraad vastgesteld tijdens een speciaal daarvoor gehouden raadsvergadering. Deze zou aanvankelijk fysiek worden gehouden, maar op het laatste moment werd besloten de vergadering toch digitaal te laten plaatsvinden omdat Forum voor Democratie geen mondkapje wilde opzetten.

Het is de bedoeling dat de eerste kroonbenoemde burgemeester van Dijk en Waard op 13 juli wordt beëdigd. Tot die tijd blijft Peter Rehwinkel waarnemend burgemeester van Dijk en Waard.