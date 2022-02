Chaos bij raadsvergadering Dijk en Waard: 'FvD doet niet aan mondkapjes'

Alles stond gisteravond klaar om een fysieke raadsvergadering over een nieuwe burgemeester van Dijk en Waard te kunnen verzorgen. Maar vlak voordat de vergadering zou beginnen, bleek dat deze toch digitaal moest plaatsvinden omdat Forum voor Democratie weigerde een mondkapje in het pand te dragen. "Dit kan geen verrassing voor de gemeente zijn", zegt FvD-fractievoorzitter Carmen Bosscher tegen NH Nieuws.

Volgens waarnemend burgemeester Peter Rehwinkel liet Bosscher 'pas laat op de dag expliciet weten geen mondkapje te zullen dragen'. "Op dat moment moesten we onder ogen zien dat de vergadering op een andere manier moest worden georganiseerd."

Alsnog samenkomen was volgens Rehwinkel geen optie: "Van iedereen in een publieke ruimte wordt verwacht dat ze een mondkapje dragen. Het gemeentebestuur is hierop geen uitzondering."

Na overleg met onder meer de commissaris van de koning is daarna besloten de vergadering digitaal te houden.

'Geen verrassing dat wij geen mondkapje dragen'

De FvD-fractievoorzitter zegt tegen NH Nieuws dat ze gisteren laat op de middag een mailtje kreeg waarin de plicht tot het dragen van een mondkapje stond. "Hierop heb ik laten weten dat wij dat niet doen. Dat is geen verrassing voor de gemeente."

Bosscher zegt hiermee achter de principes van de partij te staan: "Wij geloven niet in de schijnveiligheid die nu wordt verkocht als veiligheid naar elkaar."

Wordt maandag vervolgd

Ze vindt het jammer dat er na haar mailtje geen verder overleg is geweest. "Ik denk dat we er best uit waren gekomen", aldus Bosscher.

Dat er nu geld is weggegooid voor een livestream en catering is zonde, aldus Bosscher. "Maar het is de keuze van de organisatie geweest om het zo groots aan te pakken. Dat is niet vooraf gecommuniceerd."

In welke vorm de Dijk en Waardse vergaderingen in het vervolg gehouden moeten worden, wordt maandag besproken, aldus Rehwinkel. "We hadden dit al op de agenda staan, maar nu moet het helemaal."