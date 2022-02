Lil' Kleine schuldig bevonden aan mishandeling: drie weken taakstraf en schadevergoeding

Ook moet Scholten een schadevergoeding van 450 euro betalen. Op 6 december stootte het slachtoffer in nachtclub Oliva per ongeluk de vriendin van Scholten aan. Hij bood meteen zijn excuses aan, maar werd op een later moment mishandeld in de club.

Volgens de rechtbank is aangetoond dat Scholten het slachtoffer heeft mishandeld door hem vast te pakken, te slaan en te schoppen. Ook werd er een trap gegeven terwijl het slachtoffer op de grond lag.

Dagelijkse kost

Het slachtoffer heeft eerder in een geschreven slachtofferverklaring aangegeven dat hij een week in shock is geweest door de mishandeling. "Alsof het dagelijkse kost was." Hoewel hij meerdere verwondingen had opgelopen in de nachtclub, gaat het niet om blijvend letsel.

Scholten heeft na de mishandeling tegen de politie gezegd dat het slachtoffer 'denigrerend en arrogant' deed nadat hij aangesproken werd op het tegen zijn vriendin aanlopen. Omdat het slachtoffer een glas gooide, zouden er mensen boos zijn geworden. De rapper zei toen dat hij hem 'met geen vinger' aangeraakt had.

Straf medeverdachten

De tweede verdachte krijgt ook een taakstraf van 120 uur opgelegd, de derde krijgt een maand celstraf. Daarnaast moeten zij het slachtoffer ook een schadevergoeding betalen.

Eind januari werd er door het Openbaar Ministerie (OM) 120 uur taakstraf en twee weken voorwaardelijke gevangenisstraf geëist tegen Lil' Kleine. Tijdens de uitspraak was geen van de drie verdachten was in de rechtszaal aanwezig.