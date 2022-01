Amsterdam NL V Lil' Kleine vanwege 'aandacht van de pers' niet aanwezig bij rechtszaak

De advocaat van rapper Lil' Kleine vindt dat er veel te veel aandacht is geweest voor de mishandeling van een 28-jarige man in een nachtclub op het Rembrandtplein. Volgens haar staat die aandacht niet in verhouding tot wat er daar is gebeurd.

Dat zei ze vandaag tijdens de rechtszaaktegen de rapper en twee andere verdachten. De drie waren allemaal afwezig. "Dat heeft te maken met de aandacht van de pers voor deze zaak", zei de advocaat van Jorik Scholten, zoals de rapper echt heet. "Zoals u vandaag ook weer ziet. En die aandacht, ik geloof dat ik dat rustig mag stellen, is niet ingegeven door de aard van deze zaak."

Volgens de officier van justitie ging het juist om mishandeling in vereniging. Het slachtoffer liep per ongeluk tegen de vriendin van Lil' Kleine aan. Enige tijd later werd hij aangevallen. Op de camerabeelden die vandaag in de rechtszaal werden vertoond is te zien dat hij tijdens de mishandeling op de grond belandt.

Quote "Er is ook geschopt op het moment dat hij al op de grond lag" Justine asbroek, persofficier

"Het gaat om uitgaansgeweld", zegt persofficier Justine Asbroek. "Iemand is tijdens een avondje uit door meerdere personen wat ons betreft in elkaar geslagen. Daarbij is ook geschopt op het moment dat hij al op de grond lag." Daar waren de advocaten het niet mee eens. Een van hen wees erop dat het slachtoffer met een glas gooide en dat daarop gereageerd werd. Lil' Kleine zou volgens zijn advocaat geen geweld gebruikt hebben. "Wel is op camerabeelden te zien dat hij op enig moment zijn voet optilt, maar niet is te zien dat hij schopt en of zelfs maar aangever daadwerkelijk raakt."

Quote "Ik werd aangewezen, toegetakeld en weggestuurd alsof het dagelijkse kost voor ze was" slachtoffer mishandeling rembrandtplein

Het slachtoffer hield geen blijvend letsel aan de mishandeling over, maar hij denkt dat het anders af was gelopen als hij zijn handen niet voor zijn hoofd had gehouden. Zijn advocaat las in de rechtszaal een verklaring voor. Daarin stond dat het slachtoffer het gevoel had dat het gebruik van geweld voor de mannen gewoon was. "Ik werd aangewezen, toegetakeld en weggestuurd alsof het dagelijkse kost voor ze was." De rechter doet over twee weken uitspraak.