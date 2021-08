OM gaat Lil' Kleine vervolgen voor mishandeling in club Rembrandtplein

Het Openbaar Ministerie gaat de Amsterdamse rapper Lil' Kleine vervolgen voor een mishandeling die hij in december 2019 zou hebben gepleegd in club Oliva aan het Rembrandtplein.

Naast Jorik Scholten, zoals de rapper eigenlijk heet, worden twee mannen uit het Brabantse Boxtel vervolgd. Ze zouden een 28-jarige man hebben mishandeld. Door hem is aangifte gedaan.



Het OM gaat uit van 'mishandeling in vereniging'. De drie verdachten zijn gedagvaard voor een regiezitting op 8 september. Dan wordt de rechtbank geïnformeerd over de stand van zaken van het onderzoek en wordt er een beslissing genomen over eventuele verzoeken van de verdediging. Vermoedelijk wordt dan bepaald wanneer de inhoudelijke behandeling zal plaatsvinden.