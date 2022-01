OM eist 120 uur taakstraf en voorwaardelijke celstraf tegen rapper Lil' Kleine

Justitie heeft vandaag een werkstraf van 120 uur en twee weken voorwaardelijke gevangenisstraf geëist tegen rapper Lil' Kleine. Het Openbaar Ministerie acht het bewezen dat de 27-jarige Jorik Scholten, zoals de rapper echt heet, samen met twee anderen in december 2019 een toen 28-jarige Amsterdammer in een nachtclub aan het Rembrandtplein heeft mishandeld.

Het slachtoffer stootte per ongeluk de vriendin van Scholten aan. Hij bood meteen zijn excuses aan, maar werd op een later moment in de club geschopt en geslagen. "Was dit zijn verdiende loon omdat hij op een verkeerde manier sorry zei? Een aanleiding van niks met grote gevolgen voor het slachtoffer", zei de officier van justitie vanmorgen.

Dagelijkse kost

In een geschreven slachtofferverklaring heeft het slachtoffer aangegeven dat hij een week in shock is geweest door de mishandeling. Hij was 'bijzonder geschrokken' door het gemak waarmee de drie hem aanvielen. "Alsof het dagelijkse kost was." Nog steeds voelt hij zich onveilig in het dagelijks leven. De dokter constateerde dat hij een aantal verwondingen had opgelopen, maar het ging niet om blijven letsel.

Geen van de drie verdachten was in de rechtszaal aanwezig. Scholten heeft tegen de politie gezegd dat het slachtoffer 'denigrerend en arrogant' deed nadat hij aangesproken werd op het tegen zijn vriendin aanlopen. Omdat het slachtoffer de inhoud van zijn glas gooide, zouden er mensen boos zijn geworden. De rapper zegt dat hij hem 'met geen vinger' aangeraakt heeft.

Samenwerking

Volgens de officier van justitie heeft Scholten onder meer meerdere malen getrapt. Hij sprak van een 'nauwe en bewuste samenwerking' en vindt mishandeling in vereniging daarom bewezen. Van de mishandelingen zijn beelden gemaakt. De rechter gaf bij het bekijken van de bewakingsbeelden aan dat ze de rapper inderdaad 'trappende bewegingen' zag maken.

Tegen een van de andere verdachten is 120 uur taakstraf geëist en twee weken onvoorwaardelijke celstraf. Tegen de derde verdachte is 150 uur taakstraf geëist en twee weken voorwaardelijke gevangenisstraf. De twee hebben beiden al een strafblad.

De rechter zal, waarschijnlijk over twee weken, uitspraak doen.