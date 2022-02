Grondeigenaren roepen gemeente op vaart te maken met woningbouw: 'Grond is beschikbaar'

Nog voor 2030 de woningvoorraad in Haarlemmermeer-West uitbreiden met ruim 10.000 woningen in alle sectoren en segmenten. Dat is volgens een groep grondbezitters, waaronder woningcorporaties, bouwfondsen en vastgoedbedrijven mogelijk als ook de gemeente doorpakt. Vanavond presenteert de groep de gemeenteraad een manifest en zal het oproepen 'het laaghangend fruit te plukken'.

Andere gebieden zijn Lisserbroek Binnenturfspoor (circa 1.500 woningen), Nieuw-Vennep West (circa 3.000 tot 4.000 woningen) en Cruquius/Zwaanshoek (ca. 5000 woningen). Aan grond geen gebrek, benadrukken de partijen in het manifest. "We hebben [...] op verzoek van gemeente en provincie gronden verworven in de Haarlemmermeer-West. Die gronden zijn volledig eigendom van professionele partijen en beschikbaar."

"We zijn in gesprek met de gemeente, maar dat zijn we al heel lang", zegt John van den Heuvel tegen NH Nieuws. Van de Heuvel werkt voor bouwfonds BPD en is de ontwikkelingsmanager van Lisserbroek-Noord. Daar kunnen volgens de opstellers van het manifest snel en laagdrempelig zo'n 1.400 woningen worden gebouwd.

Hoewel het woord 'stikstof' in het manifest niet voorkomt, is dat dossier absoluut geen blinde vlek, benadrukt de ontwikkelingsmanager. "Natuurlijk is stikstof een issue, maar op de ene locatie meer dan op de andere lcoatie. Het hangt er bijvoorbeeld vanaf hoe dicht je bij de duinen zit. Maar ook bouwtechnisch streven we naar beperking van de stikstofuitstoot. Onder andere door houtbouw."

"Maar die wegen zijn niet alleen voor onze woningen", vertelt Van de Heuvel, "ook voor ander verkeer." Daarom zou de overheid daar sterkere regie moeten voeren, vinden ze. "Maar dat we op de grens van twee provincies zitten, hindert ons. Er is onvoldoende nagedacht over infrastructuur, en we missen de wil van de provincies om er met elkaar uit te komen."

Om die duizenden woningen in korte tijd uit de grond te kunnen stampen, vragen ze de gemeente onder meer om politieke urgentie, daad- en slagkracht en flexibiliteit. "Om de lijnen kort te houden en snel te kunnen schakelen vragen we de gemeente Haarlemmermeer ook om een centrale regisseur."

Eerder deze week berichtte NH Nieuws uitgebreid over de stikstofproblematiek. Aanleiding voor die berichtgeving was een Kamerbrief waaruit bleek dat er in Noord-Holland vrijwel niets bijgebouwd kan worden zonder de stikstoflimieten te overschrijden. Reden voor de provincie om in een brandbrief minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) snel een oplossing te vragen.

Om te garanderen dat er voldoende woningen beschikbaar komen voor de lage en middeninkomens, is afgesproken dat dertig procent van de nieuw te bouwen woningen socialehuurwoning wordt. "De huurprijs van een groot deel daarvan wordt maximaal 700 euro per maand", vertelt Van den Heuvel. "Daarboven zit het middendure segment en natuurlijk zitten er ook uitschieters naar boven tussen."

Inhoudelijk wijdt de gemeente nog niet uit over de plannen, maar 'dit manifest is een antwoord op onze vraag aan ontwikkelaars hoe we [de woningbouw, red] kunnen versnellen in de westflank'. "We zien het als een goed initiatief waarbij ontwikkelaars zich verenigen, laten weten hoe ze iets willen aanpakken en daar ook stappen in zetten", aldus de woordvoerder van wethouder Nobel.

Kritiek

De wethouder zal vanavond ook ingaan op de kritiek dat de gemeente meer had kunnen doen om de woningbouw aan te zwengelen. "Ook wij willen als gemeente dat projecten tot uitvoering komen en daar als het mogelijk is, snelheid aan geven", aldus de woordvoerder.

"Dat dit geduld vraagt van woningzoekenden, projectontwikkelaars en grondeigenaren realiseren wij ons, maar dat is ook gebruikelijk in de woningbouwontwikkeling, niet alleen in de Haarlemmermeer. We laten ons daardoor niet leiden, zijn daar altijd transparant in en willen graag blijven samenwerken naar mooie ontwikkelingen in de gemeente."