Trainingskamp AZ blijkt minder vlekkeloos te zijn verlopen, geeft trainer Jansen toe

Waar veel voetbalclubs in de winterstop kampten met corona-uitbraken, beweerde AZ dat het eerste elftal de dans was ontsprongen. Het NHD maakte vandaag bekend dat Bruno Martins Indi in Spanje wel degelijk besmet is geraakt en om die reden ook later terugkeerde naar Nederland.

Bruno Martins Indi en Pascal Jansen (r) - Pro Shots

Martins Indi ontbrak bij de hervatting van de competitie omdat hij van een teenoperatie moest herstellen. Volgens de krant klopt dat, maar was de voetballer ook positief getest. Technisch directeur Max Huiberts vertelde destijds dat AZ dankzij de eigen bubbel de corona-situatie 'goed onder controle' had. In dezelfde periode moesten twee wedstrijden van Jong AZ worden uitgesteld vanwege een corona-uitbraak. Jansen antwoordde in de voorbeschouwing op de wedstrijd tegen Fortuna Sittard dat er geen enkele besmetting was bij AZ 1: "Nee, op dit moment hebben we alleen een aantal jongens die fysiek niet in staat zijn om te spelen, waaronder Bruno (Martins Indi, red.) die geopereerd is aan zijn teen. Die moet nog heel even wachten." Tekst gaat verder onder het artikel.

"Wellicht heb ik in die situatie de woorden verkeerd gekozen", reageert Jansen vanmiddag op het trainingscentrum in Wijdewormer op zijn uitspraken van toen. Om eraan toe te voegen dat hij vindt dat de zaak ook niet groter moet worden gemaakt dan dat hij is. Tekst gaat verder onder de video.

Pascal Jansen over de coronabesmetting van Martins Indi tijdens het trainingskamp - NH Sport / Edward Dekker

Inmiddels is Martins Indi weer terug en scoorde hij afgelopen zaterdag in Eindhoven de 1-1 tegen PSV. De Noor Aslak Witry ontbrak in dat duel en keert voor het KNVB-bekerduel van morgenavond tegen RKC Waalwijk terug in de selectie. Jansen: "Daar ben ik heel blij mee." Of de rechtsback de voorkeur krijgt boven Yukinaki Sugawara wilde hij niet prijsgeven. Behalve de langdurig uitgeschakelde Jelle Duin ontbreken Ernest Poku en Maxim Dekker, omdat zij met AZ in de Youth League tegen Villarreal in actie kwamen. Verloren van RKC AZ bewaart geen goede herinneringen aan de competitiewedstrijd eerder dit seizoen bij RKC. Dankzij een goal van Michiel Kramer gingen de Alkmaarders met 1-0 onderuit. Tekst gaat verder onder de video.

Pascal Jansen over RKC - NH Sport / Edward Dekker

Volgens Jansen is er bij de Brabanders sindsdien het nodige veranderd en valt er nog iets anders op. "Ze hebben in hun wedstrijden in de bekercompetitie een aantal spelers gebruikt die in de eredivisie minder aan spelen toe komen. Ik weet niet hoe ze dat mogen doen. RKC heeft een variabele manier van spelen. Mogelijk hebben ze nog verrassingen. Het gaat nu om één wedstrijd." AZ schakelde in de voorgaande rondes Heracles Almelo (4-1) en FC Twente (1-2) uit. RKC klopte Willem II (3-0), Harkemase Boys (0-5) en na verlenging ADO Den Haag (4-2). De aftrap bij RKC - AZ is om 19.00 uur. In een extra radio-uitzending van NH Sport kun je dit duel in de kwartfinale van de KNVB-beker rechtstreeks volgen. Het commentaar krijg je van Erik-Jan Brinkman en Edward Dekker.