Geen coronabesmettingen bij het eerste van AZ door eigen bubbel

Dit weekend hervat AZ de competitie tegen Fortuna Sittard. Normaal gesproken zal het dan gaan over de opstelling en tactiek, maar helaas is corona het gespreksonderwerp in Alkmaar. Dat heeft vooral te maken door de vele besmettingen bij Jong AZ. De beloften komen vanavond voor de tweede keer niet in actie vanwege de vele besmettingen. De hoofdmacht blijft tot nu toe gespaard.

Huiberts over de rol van corona bij AZ - NH Nieuws

Het lijkt erop dat AZ zondag gewoon kan aantreden tegen Fortuna Sittard. De selectie van Pascal Jansen doet er alles aan om besmettingen te voorkomen. Zo vlogen de Alkmaarders vorige week met een privévliegtuig naar Valencia voor hun trainingskamp. En in het Spaanse hotel waar AZ verbleef hadden ze hun eigen vleugel en zelfs een eigen lift. Tekst loopt door onder de video.

Jansen over de coronasituatie bij AZ - NH Nieuws

Fortuna Sittard Dit weekend kan AZ goede zaken doen, want de nummer vijf van de ranglijst neemt het op tegen laagvlieger Fortuna Sittard. Concurrent Vitesse speelt morgenavond tegen Feyenoord in de Rotterdamse Kuip. Het verschil tussen AZ en nummer vier Vitesse is slechts één punt. Tekst loopt door onder de video.

Jansen over de wedstrijd tegen Fortuna Sittard - NH Nieuws

Martins Indi De wedstrijd zondag in Limburg begint om 16.45 uur. Bruno Martins Indi is niet van de partij tegen Fortuna Sittard. De verdediger is geopereerd aan zijn teen en moet daarvan nog herstellen. Daarnaast kan Jansen ook niet beschikken over Jelle Duin en is de inzet van Yusuf Barasi twijfelachtig. NH Sport doet vanaf 18.00 uur live flitsen op de radio. Na afloop kan je de reacties van trainer en speler terugvinden op deze site en sociale kanalen van NH Sport.