Blunderende PSV-keeper helpt AZ aan drie punten in topper

AZ heeft vanavond drie héél lekkere punten gepakt tegen PSV. Na een vroege achterstand boog de ploeg van Pascal Jansen de wedstrijd om in een 2-1 overwinning. De Alkmaarders hadden daarbij wel hulp nodig van doelman Yvon Mvogo, die bij het winnende doelpunt opzichtig in de fout ging.

De openingsfase was voor PSV. Het was dan ook geen verrassing dat er na negentien minuten 1-0 op het scorebord stond. Een strakke hoekschop van Cody Gakpo werd hard binnengekopt door centrale verdediger Armando Obispo. AZ kon daar alleen een schot van Jesper Karlsson tegenover zetten.

Verdiende gelijkmaker

Ondanks de achterstand ging AZ na de tegengoal beter voetballen. Vangelis Pavlidis kreeg een goede mogelijkheid, maar hij mikte naast. De goede fase van de Alkmaarders werd vijf minuten voor rust toch beloond. Na een cornervariant kreeg Owen Wijndal de bal. Hij haalde de achterlijn en zag drie ploeggenoten vrij staan. Bruno Martins Indi was één van hen en hij schoot de bal eenvoudig in het doel: 1-1. De centrale verdediger luisterde zijn rentree na een teenblessure dus op met een doelpunt.

Ibrahim Sangaré had PSV vlak voor de thee opnieuw op voorsprong moeten zetten. Hij had een gekraakte voorzet plots voor het intikken bij de tweede paal. De Ivoriaan leek er niet op te rekenen en de bal ging naast. De eerste goede kans na rust was voor AZ. Pavlidis brak door in de as van het veld, maar zijn schot vanuit kansrijke positie ging hoog over.

Goede reddingen vs. blunder

AZ-doelman Peter Vindahl hield de Alkmaarders na ruim een uur op de been met twee sterke reddingen. Eerste keerde de Deen een schot van Mauro Júnior en in de rebound was hij attent op de inzet van dichtbij van Yorbe Vertessen. Gelukkig voor AZ was PSV-keeper Yvon Mvogo niet op zijn post. Hij liet zich in de 75e minuut verrassen door stuiterbal, waarna Karlsson de bal in het lege doel schoot.

