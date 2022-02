Vader en zus Klaas Valkering willen ook namens CDA Bergense politiek in

Niet alleen is wethouder Klaas Valkering bij de komende Bergense gemeenteverkiezingen lijsttrekker voor het CDA, ook zijn vader en zus staan op de kieslijst. Valkering noemt het 'supermooi dat ze mij op deze manier supporten': "Het is een stukje steun en waardering na de afgelopen jaren."

De jonge wethouder, die vorig jaar nog een 'gele kaart' kreeg van de Bergense raad wegens onjuiste woonbeloftes, vindt het 'heel mooi dat ze op de lijst willen'. "Ze maakten al onderdeel uit van het posterplakteam en het flyerteam, maar het is supermooi dat ze op deze manier supporten." Hij vervolgt: "Het is ook een stukje steun en waardering na de afgelopen jaren. En mijn zusje is al langer politiek actief, binnen de jongerenorganisatie van het CDA."

De 25-jarige Anne Valkering staat op plek dertien en Aad Valkering op vierentwintig. Ze zullen dus genoeg voorkeurstemmen moeten krijgen om ook daadwerkelijk in de raad te belanden. "Mijn vader is dat echt van plan", vertelt Valkering aan NH Nieuws.

Valkerings zus werkt in de horeca en hoopt binnen de gemeenteraad iets te kunnen doen voor 'haar generatie'. "Zij is ook van de generatie voor wie het onmogelijk is iets in Bergen te kopen, of er überhaupt te blijven wonen", zegt Valkering. "Daar wil ze zich graag voor inzetten."

Valkerings vader is fractievoorzitter geweest van een lokale Egmondse partij. "Hij wil zich dan ook hard maken voor Egmond", vertelt de wethouder. "Mijn vader zegt weleens: 'Dertig jaar geleden hadden we al plannen die nog steeds niet gerealiseerd zijn. Ik kan zo weer starten.'"

Politiek aan de keukentafel

Politiek is bij familie Valkering aan de orde van de dag: "Thuis ging het bij ons altijd al over politiek en we zijn allemaal niet op ons mondje gevallen", vertelt Valkering. "De discussies die ik mee naar huis bracht vanuit de raad of het college, of meer algemene ontwikkelingen, bespraken we aan de keukentafel. Daar is de interesse ontstaan."

Toch is het soms ook weleens 'genoeg', bekent de wethouder. "Vaak is het één van mijn twee zussen die roept: 'Ik dien een motie in dat het nu klaar moet zijn'. Of: 'De vergadering is gesloten', dat wordt ook vaak geroepen."

Valkering: "Dat is vaak de manier waarop gezegd wordt: het is nu klaar, we gaan het nu even hebben over de nieuwe kat van de buren."

Truus Valkering, nummer tweeëntwintig op de CDA-kieslijst, is geen directe familie van de wethouder.