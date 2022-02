Provincie houdt voet bij stuk en stapt naar rechter als Bergen woningbouwplannen uitvoert

Dinsdag wordt duidelijk of de provincie Noord-Holland juridische stappen neemt tegen de gemeente Bergen. Als de raad het plan voor woningbouw in Egmond-Binnen en Egmond aan den Hoef aanneemt, leidt dit tot een provinciale gang naar de rechter. Een gesprek tussen Cees Loggen van de provincie en de Bergense wethouders Klaas Valkering en Erik Bekkering heeft daar niets in veranderd, meldt Loggen vandaag aan mediapartner Duinstreek Centraal.

Pixabay

Eerder kondigde de provincie al juridische stappen aan als de gemeenteraad het bestemmingsplan voor zo'n 150 woningen wil doorzetten. "Wij herhalen dat dit nog steeds het geval is", vertelt Loggen, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland. "Hierover kan geen enkele discussie zijn." Deze week vond een gesprek plaats tussen Loggen en de Bergense wethouders, naar aanleiding van de dreiging van de provincie. In een brief waarin Loggen terugblikt op dat gesprek, schrijft hij dat de provincie graag samen met Bergen kijkt naar andere mogelijkheden. Het besteden van tijd daarin levert volgens hem 'meer resultaat op' dan het voeren van juridische procedures over plannen die niet passen in de wet- en regelgeving.

Waarom zijn de woningbouwplannen in Egmond zo omstreden? Gemeente Bergen wil al jaren woningen bouwen in Egmond-Binnen en Egmond aan den Hoef, maar tot een goedgekeurd plan kwam het niet. Binnenkort gelden er strengere regels vanuit de provincie en de stukken grond waarop de gemeente wil bouwen vallen dan onder 'bijzonder provinciaal landschap', waardoor op grote schaal bouwen er niet meer in zit. Om dit voor te zijn, tuigde het college in 2020 een haastig in elkaar gezet bestemmingsplan op, hopende dat er dan nog wel op de plek gebouwd zou kunnen worden. De provincie was hier niet van de gediend en liet in 2020 al weten dat het bestemmingsplan in strijd was met wet- en regelgeving. Vorige maand dreigde de provincie met juridische stappen als het plan zou worden doorgezet.

"Het zou mooi zijn als we die plannen achter ons kunnen laten en met hernieuwde energie samen kunnen werken op het woningbouwdossier", aldus Loggen. Sommige raadsleden dachten gisteren toch dat er een brug was geslagen tussen de gemeente en de provincie en dat juridische stappen van de baan waren. Valkering gaf aan aan niet te weten of de provincie daadwerkelijk juridische stappen onderneemt als de gemeente verder gaat met de plannen. Daar is de provincie nu erg duidelijk over: Loggen zegt dat bemoedigende woorden over een positieve samenwerking niet verkeerd geïnterpretterd moeten worden 'met de inhoud van de brief'. En dat is dat de provincie wil dat Bergen de woningbouwplannen stopt. "Daarin zijn wij zeer duidelijk", aldus Loggen. Dinsdag besluit de gemeenteraad over het al dan niet stoppen met de woningbouwplannen.