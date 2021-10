Inwoners over onwettige woonbeloftes Bergen: 'Ons wordt een worst voorgehouden'

Over de woonbeloftes van wethouder Klaas Valkering vindt vanavond een spoeddebat plaats in de Bergense gemeenteraad. Het is nu zo dat inwoners van de gemeente Bergen voorrang krijgen bij het kopen van een huis, terwijl dat volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken juridisch gezien helemaal niet mag. NH Nieuws sprak inwoners die 'zo langzamerhand wel klaar zijn met de loze beloftes'.

NH Nieuws / Tom Jurriaans

Afgelopen zomer bezocht Arjen Mostert, inwoner van Egmond aan de Hoef, de Week van Egmond. Die week werd georganiseerd door de gemeente Bergen en had als doel om informatie en ideeën in te winnen bij Egmonders over de woningbouwplannen voor Egmond aan de Hoef en Egmond-Binnen. Arjen vertelt aan NH Nieuws dat tijdens die week meermaals werd verkondigd dat het de bedoeling is om huizen te bouwen voor inwoners van Egmond. Zij zouden voorrang krijgen op andere geïnteresseerden. Maar zo'n voorrangsregeling mag helemaal niet, bleek vorige week toen het ministerie van Binnenlandse Zaken reageerde op het vernietigingsverzoek van de Bergense Mareike Naumann om de zogenaamde doelgroepenverordening tegen het licht te houden. 'Bouwen voor eigen inwoners was volgens de wethouder geen enkel probleem' "Mensen uitten tijdens de Week van Egmond al hun bedenkingen bij de belofte om voor eigen inwoners te bouwen", vertelt Arjen aan NH Nieuws. "Maar door wethouder Klaas Valkering werd gezegd dat voorrang verlenen aan eigen inwoners geen enkel probleem is. Hij was daar heel stellig in."

Quote "De politiek moet bij zichzelf te rade gaan: kunnen we op deze manier door?" Arjen Mostert, inwoner Egmond aan de Hoef

Arjen vindt het 'frappant' dat een vertegenwoordiger van de overheid dingen verkondigt die hij niet waar kan maken. "De politiek moet bij zichzelf te rade gaan: kunnen we op deze manier door? Dat het vertrouwen in de politiek hierdoor afkalft, is duidelijk. Dat hoor ik ook veel terug in mijn omgeving." De Egmonder, die in de buurt woont van toekomstige bouwgrond, heeft geen vertrouwen meer in het proces. "Er werd door de gemeente iets opgevoerd. Het leek wel een promotiepraatje. Van een projectontwikkelaar verwacht je dat misschien, maar vanuit de gemeente moet de gegeven informatie kloppen en moeten de juiste wegen worden bewandeld." Eigen inwoners mogen geen voorrang bij sociale huur Ook beloftes over de toewijzing van sociale huurwoningen kloppen niet, meldt mediapartner Duinstreek Centraal vandaag. Op informatieavonden wordt toegezegd dat inwoners van de gemeente Bergen voorrang krijgen bij het toewijzen van sociale huurwoningen, maar ook dat mag niet. Vooral in de Egmonden groeit de ergernis over de informatievoorziening door de gemeente Bergen en woningcorporatie Kennemer Wonen. Volgens Mareike Naumann, die werkt als adviseur woonbeleid bij de Amsterdamse woningcorporatie Eigen Haard, is dit in strijd met de eigen huisvestingsverordening, die de gemeenteraad in 2019 vaststelde. Daarin is geen voorrang geregeld voor eigen inwoners. Mensen die een andere huurwoning achterlaten, mogen wel voorrang krijgen, maar die kunnen uit de hele regio komen. Iemand uit bijvoorbeeld Heerhugowaard die een minder passende woning achterlaat en tien jaar staat ingeschreven, gaat voor op een huurder uit De Egmonden die ook een minder passende huurwoning achterlaat, maar een kortere inschrijfduur heeft. Niet op afgerekend Een inwoner uit Egmond-Binnen, die zich actief bezighoudt met de woningbouwplannen van de gemeente, reageert liever anoniem, omdat hij merkt dat hij 'geen vrienden maakt' wanneer hij zich kritisch uitlaat. "Afgelopen maandag nog hoorde ik wethouder Valkering vertellen dat mensen uit Egmond-Binnen voorrang krijgen bij het toewijzen van sociale huurwoningen. De gemeente zou meedoen aan een pilot."

Quote "Er moeten mensen in de raad opstaan die zeggen: dat gaan we niet doen" Anonieme inwoner Egmond-binnen

"Laat ik duidelijk zijn, ik ben niet tegen het bouwen van woningen in Egmond. Maar ik wil wel dat het transparant gebeurt en dat omwonenden voorzien worden van de juiste informatie", zegt de man uit Egmond-Binnen. Hij is van mening dat mensen 'een worst wordt voorgehouden, terwijl allang duidelijk is dat ze die niet krijgen'. "Valkering roept van alles, maar wordt er niet op afgerekend", vervolgt hij. "Er moeten nu maar eens mensen in de Bergense raad opstaan die zeggen: dat gaan we niet doen."

NH Nieuws doet vanavond verslag van het spoeddebat in de Bergense gemeenteraad.