Provincie neemt juridische stappen als gemeente Bergen bouwplannen Egmond doorzet

Volgens de provincie lijkt het erop dat de schets van een ontwerpplan puur ter inzage is gelegd om niet getoetst te hoeven worden aan de Omgevingsverordening, die kort na het indienen in werking trad. Daarin vallen alle drie de locaties in bijzonder provinciaal landschap (BPL). Dat zou nieuwe (grootschalige) stedelijke ontwikkelingen blokkeren, meldt mediapartner Duinstreek Centraal . Bergen heeft toegegeven dat dit het motief was om het plan met grote spoed in procedure te brengen.

Het gaat om het bestemmingsplan dat met de naam Veegplan in procedure werd gebracht. Dat is inmiddels door de gemeente Bergen omgedoopt tot 'Bestemmingsplan Dorp en Duin 2022'.

De eerste naam was volgens de provincie misleidend omdat het gaat om drie grotere woningbouwlocaties, die elk een nieuwe stedelijke ontwikkeling betreffen: "De gekozen naam dekt dus niet de lading van het ontwerpbestemmingsplan. Daarmee bestaat het risico dat belanghebbenden op het verkeerde been worden gezet en mogelijk ten onrechte geen aanleiding zien om een zienswijze tegen het plan in te dienen", schreef de provincie al in december 2020.

Onjuist proces

De provincie schrijft in een brief aan de gemeente, met als onderwerp 'vooraankondiging juridische vervolgstappen', dat de gemeente eerder is verzocht de bestemmingsplanprocedure te beëindigen en een nieuw ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen 'vanwege de vele en grote onvolkomenheden en het onjuiste proces'.

"De aanzienlijke wijzigingen en aangevulde onderbouwing (31 bijlagen) ten opzichte van het ontwerp tonen dat een ieder de kans is ontnomen om inhoudelijk te reageren op het ontwerpplan. Het bevestigt het beeld dat het plan destijds puur ter inzage is gelegd om, in uw woorden, de locaties vrij te stellen van BPL", aldus de provincie.

'Regelgeving wordt misbruikt'

De provincie is ook teleurgesteld in de gemeente Bergen omdat een overgangsregeling voor de nieuwe provinciale regelgeving op deze manier zou worden misbruikt. "Met de huidige overgangsregeling gaan wij uit van het vertrouwen dat gemeenten zorgvuldige procedures, met inachtneming van de wettelijke vereisten, voeren, ook wanneer een plan wordt gebaseerd op de overgangsregeling." De provincie wil de overgangsregeling daarom bij een evaluatie nog eens tegen het licht houden.



Een woordvoerder van gedeputeerde Cees Loggen (VVD) laat weten dat de provincie de bespreking in de gemeenteraad op de voet volgt. De uitkomst daarvan is bepalend voor de vervolgstappen: "Als de gemeenteraad dit bestemmingsplan vaststelt, kunnen we een reactieve aanwijzing geven of we kunnen in beroep gaan bij de Raad van State. Beide procedures hebben voor- en nadelen. We lopen nog niet vooruit welke procedure we zullen volgen, maar juridische stappen volgen zeker als het bestemmingsplan zou worden vastgesteld door de raad van Bergen."