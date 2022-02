Ook na gesprek wil provincie dat woningbouw Egmond stopt, Bergense raad is verdeeld

De provincie Noord-Holland heeft de Bergense raad een brief gestuurd waarin wordt teruggeblikt op een gesprek met wethouders Klaas Valkering en Erik Bekkering over de woningbouwplannen in Egmond. Eerder dreigde de provincie met juridische stappen als die niet worden stopgezet. Toch is de Bergense raad verdeeld over het al dan niet doorzetten van de plannen.



NH Nieuws / Tom Jurriaans

Gemeente Bergen wil al jaren woningen bouwen in Egmond-Binnen en Egmond aan den Hoef, maar tot een goedgekeurd plan kwam het niet. Binnenkort gelden er strengere regels vanuit de provincie en de stukken grond waarop de gemeente wil bouwen vallen dan onder 'bijzonder provinciaal landschap', waardoor op grote schaal bouwen er niet meer in zit. Om dit voor te zijn tuigde het college in 2020 een haastig in elkaar gezet bestemmingsplan op, hopende dat er dan nog wel op de plek gebouwd zou kunnen worden. De provincie was hier niet van de gediend en liet in 2020 al weten dat het bestemmingsplan in strijd was met wet- en regelgeving. Vorige maand dreigde de provincie met juridische stappen als het plan zou worden doorgezet. Geen schoonheidsprijs Daarom vond deze week een gesprek plaats tussen Cees Loggen, gedeputeerde van de provincie, en wethouders Klaas Valkering en Erik Bekkering. Terugkijkend op het gesprek schrijft Loggen dat het proces rondom het bestemmingsplan volgens de provincie 'geen schoonheidsprijs verdient'. De provincie begrijpt naar eigen zeggen de opgave van de gemeente Bergen bij het bouwen van woningen en de zoektocht naar daarvoor geschikte locaties. "Tegelijkertijd is het zo dat de gemeente rijk bedeeld is met beschermenswaardig gebied en dat levert soms knelpunten op." Loggen benadrukt dat het 'helpt als de provincie vroegtijdig betrokken wordt bij de zoektocht naar geschikte locaties'.

Quote "Het zou mooi zijn als we die plannen achter ons kunnen laten en met hernieuwde energie samen kunnen werken op het woningbouwdossier" Cees Loggen (gedeputeerde provincie Noord-Holland)

"In dat kader reik ik u dan ook graag de hand bij het vinden van geschikte woningbouwlocaties", schrijft Loggen. Het besteden van tijd daarin levert volgens hem 'meer resultaat op' dan het voeren van juridische procedures over plannen die niet passen in de wet- en regelgeving. "Het zou mooi zijn als we die plannen achter ons kunnen laten en met hernieuwde energie samen kunnen werken op het woningbouwdossier", besluit hij. Verdeelde raad In de Algemene vergadering van de Bergense raad vragen meerdere raadsleden de wethouders om duiding van de brief. Betekent het dat de provincie nog steeds wil dat Bergen afziet van de woningbouwplannen? "Het is niet zo dat de provincie heeft willen zeggen dat ze het met ons eens is", zegt wethouder Valkering. "Onze belangen lopen hier niet parallel." De wethouder geeft aan niet te weten of de provincie daadwerkelijk juridische stappen onderneemt als de gemeente verdergaat met de plannen. "Er zit een verschil, dat is nog altijd aanwezig." Volgens Valkering kan het bestemmingsplan worden aangenomen zonder de relatie met de provincie op lange termijn te schaden. De VVD, GroenLinks, Gemeentebelangen en Behoorlijk Bestuur Bergen zien dit anders. Zij denken dat er eerder gebouwd kan worden wanneer in overleg met de provincie wordt gekeken naar nieuwe bouwlocaties. CDA, D66, Kies Lokaal en de Partij van de Arbeid zijn er voor om door te gaan met de bouwplannen. Peter van Huissteden van de PvdA zegt 'liever strijdend ten onder te gaan dan helemaal geen poging te wagen'. Dinsdag bepaalt de gemeenteraad of de plannen worden voortgezet.