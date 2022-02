Klein lichtpuntje voor fietsers: fietspad op Afsluitdijk mogelijk paar weekenden open

Toch weer over de Afsluitdijk fietsen binnenkort? Rijkswaterstaat kijkt of het mogelijk is. Al bijna drie jaar kunnen fietsers niet meer de Afsluitdijk oversteken en aanvankelijk zou het fietspad dit jaar weer worden opengesteld. Maar eind 2020 werd duidelijk dat het nog eens drie jaar zou duren voor de werkzaamheden zouden zijn afgerond. De gedeeltelijke openstelling in het weekend zou een kleine pleister op de wonde zijn.

"Het fietspad gaat weer open zodra het veilig kan", zegt communicatieadviseur Johan de Boer van Rijkswaterstaat. "Dan gaan het bestaande en het nieuwe fietspad open. Dit kan pas als de aanleg van de nieuwe spuisluizen en de renovatie en versterking van de bestaande spuisluizen zijn afgerond. Dit is naar verwachting in 2025."

Maar al daarvoor gaat Rijkswaterstaat proberen het fietspad een paar weekenden te openen. De Boer: "In 2024 en 2025 moet het mogelijk zijn om in ieder geval een aantal weekenden in het jaar het fietspad open te stellen. De komende periode onderzoeken Rijkswaterstaat en bouwconsortium Levvel de mogelijkheden om iets dergelijks al in 2023 te doen."

Fietsbus

In 2019 namen wielrenners en toerfietsers met een Afsluitrit afscheid van 'hun' Afsluitdijk. Sinds de Afsluitdijk voor de fietsers dicht is, laat Rijkswaterstaat een fietsbus rijden om zo fietsers over te zetten. Van deze bus hebben tussen maart 2020 en maart 2021 11.000 mensen gebruik gemaakt, zo meldt Rijkswaterstaat. De Boer: "Voornamelijk in de zomermaanden wordt de bus goed gebruikt. In de wintermaanden natuurlijk wat minder."