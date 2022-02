Toch nog 10 maanden cel voor Joep V. na fatale steekpartij Abbenes bij burenruzie

Abbenesser Joep V. moet nog zo'n tien maanden in de gevangenis doorbrengen. De rechtbank legt hem vandaag twee jaar en twee maanden cel op voor de fatale steekpartij eind maart vorig jaar. Van de 26 maanden cel zijn zes maanden voorwaardelijk, ook de tijd die hij al vast zit, bijna een jaar, wordt van de straf afgehaald.

De rechtbank gaat dus niet mee met de eis van het Openbaar Ministerie. Zij eisten twee weken geleden ontslag van alle rechtsvervolging, in andere woorden geen straf.

"De zware mishandeling, met de dood als gevolg, vindt de rechtbank bewezen", luidt zojuist in de rechtbank in Haarlem. En waar het Openbaar Ministerie vond dat Joep V. met het steken uit zelfverdediging handelde, vindt de rechtbank dat hij anders had kunnen handelen. "Hij had kunnen vluchten en zich aan de bedreiging kunnen onttrekken", aldus de rechtbank.

"Heel erg verrassend, dit had ik niet verwacht", vertelt advocaat van de verdachte, Ruud Offreins. "Het is teleurstellend omdat het Openbaar Ministerie de mening had dat Joep uit zelfverdediging handelde. De rechtbank heeft blijkbaar weinig begrip voor de stress die deze aanval heeft opgeleverd", aldus Offreins.

Nog 10 maanden cel

De straf bestaat in totaal uit 26 maanden cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk en inclusief de tijd in voorarrest. Dat zou dus betekenen dat Joep over ongeveer tien maanden weer vrij zou komen.

De zware mishandeling was het gevolg van een slepende burenruzie tussen Joep en zijn buurvrouw Yüksel S. De reden dat haar achternaam niet genoemd wordt, is omdat zij ook verdachte is bij het OM.

Burenruzie

Zij zou volgens het OM namelijk, na de zoveelste ruzie, haar schoonvader op Joep hebben afgestuurd. Tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak werden beelden getoond van de confrontatie.