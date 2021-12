OM vervolgt ook buurvrouw van Joep V. voor betrokkenheid bij fatale burenruzie Abbenes

Op 29 maart staat Abbenes volledig op zijn kop: vroeg in de ochtend wordt een 56-jarige man in zijn been gestoken. Hij overlijdt kort daarna aan zijn verwondingen . Al snel blijkt het te gaan om een uit de hand gelopen burenruzie in het normaal zo rustige Abbenes.

Na een achtervolging te voet zou de bedreiger - het latere slachtoffer - weer in zijn auto zijn gestapt en hebben geprobeerd om weg te rijden. Maar tevergeefs: hij kwam, met zijn auto, tot stilstand in een voortuin en op dat moment heeft Joep hem, door het openstaande autoraam, in zijn been gestoken. "Dat was niet met het besef dat in het been, op die plaats, zulke belangrijke aders zouden lopen, waardoor het slachtoffer uiteindelijk overlijdt. Hij heeft gestoken uit eigen veiligheid", aldus de advocaat.

Het Openbaar Ministerie houdt Yüksel S. nu verantwoordelijk voor het ontstaan van deze confrontatie. Zij zou haar schoonvader hebben ingeschakeld om Joep te bedreigen.

Wietgebruik en muziekoverlast

De ruzie tussen Joep V. en Yüksel S. blijkt al vrij lang te spelen. Dat bevestigde wijkagent Andy Knaap afgelopen zomer. "Ik ben meerdere keren bij ze geweest om te bemiddelen, maar ze wilden niet met elkaar praten. Ik wist dus wel wat daar gaande was, maar dit verwacht je natuurlijk nooit."

Volgens een buurvrouw zouden de ruzies voornamelijk over wietgebruik en muziekoverlast bij Joep gaan. "Vrij onschuldig zou je denken, maar de reacties werden steeds heftiger", vertelt ze. "De hele buurt kon dan horen hoe ze tegen elkaar tekeer gingen. Deze ruzie duurde dus al zo'n twee jaar en daar leek geen verandering in te komen."

NH Nieuws heeft geprobeerd in contact te komen met de advocaat van Yüksel S., maar dat is tot op heden niet gelukt.