Hoe een burenruzie in Abbenes kon uitdraaien op een dodelijke steekpartij

Abbenes stond eind maart volledig op zijn kop. Vroeg in de morgen overlijdt een 56-jarige Amsterdammer door een steekpartij. De verdachte is een 36-jarige man uit het dorp. De geruchtenmolen draait al snel op volle toeren: de steekpartij zou volgens meerdere buren het gevolg zijn van een burenruzie. Maar hoe heeft dit zover kunnen komen?

"Het was gewoon een maandag, niet anders dan normaal", vertelt buurvrouw Eva (niet haar echte naam, haar echte naam is bekend bij de redactie). Ze woont in de buurt en zag alles die ochtend gebeuren. Zij doet haar verhaal anoniem, uit angst voor represailles.

Wat gebeurde er precies?

Eerst de feiten op een rij: rond 8.30 uur wordt Abbenes eind maart wakker met een steekpartij aan de Greveling. Een 56-jarige man uit Amsterdam is neergestoken en overlijdt aan zijn verwondingen. Een 36-jarige man uit Abbenes wordt al snel aangehouden.

Het blijkt om Joep V. te gaan. Een man die samen met zijn vriendin erg op zichzelf was, maar wel een flinke ruzie had met zijn buurvrouw. Andy Knaap, wijkagent in het dorp, bevestigt dat de twee buren al een lange tijd ruzie hadden. "Ik ben meerdere keren bij ze geweest om te bemiddelen, maar ze wilden niet met elkaar praten. Ik wist dus wel wat daar gaande was maar dit verwacht je natuurlijk nooit."

Wietgebruik en muziekoverlast

"Het ging voornamelijk over wietgebruik en muziekoverlast bij Joep. Vrij onschuldig zou je denken, maar de reacties werden steeds heftiger", vertelt Eva. "De hele buurt kon dan horen hoe ze tegen elkaar tekeer gingen. Deze ruzie duurde dus al zo'n twee jaar en daar leek geen verandering in te komen. Totdat ik eind maart op straat liep en zag dat Joep naar zijn werk wilde gaan."

Ze vertelt dat op het moment dat Joep zijn auto in wil stappen een man - volgens Eva de schoonvader van de buurvrouw, die niet in Abbenes woont - uit een andere auto stapte en op hem afliep. "Je zag dat hij een mes bij zich had en Joep bedreigde."

De 36-jarige Abbennesser zette het op een lopen en rende de hoek om. "Die man rende toen achter hem aan en ze verdwenen voor een aantal minuten uit het zicht."