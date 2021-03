56-jarige Amsterdammer dood na buurtruzie: "Het was altijd met woorden, tot vandaag"

Buurtbewoner over dodelijke steekpartij in Abbenes - NH Nieuws

Volgens Django Cornelisse, die ook in de straat woont, klopt de bewering van de twee buurvrouwen die liever anoniem willen blijven. "Van één partij weet ik dat 'ie hier helemaal niet wil wonen. Als daar beter naar was geluisterd had dit voorkomen kunnen worden", zo stelt Django.

"Je kon erop wachten dat dit zo uit de hand zou lopen. In dit geval zijn er twee daders. Degene die begonnen is met steken is het slachtoffer geworden. Normaal zijn we een heel vredelievend dorp. Maar twee van zulke mensen bij elkaar, dat ging niet", vertelt de eerste buurvrouw.

"Ik heb mijn vermoedens over wat er gaande is. Het waren buren van elkaar en ze hadden al maandenlang een vete. De ene kan niet communiceren. De ander is helemaal geen moeilijk persoon. Maar het liep al tijden uit de hand. Het was altijd met woorden, tot vandaag", vertelt een andere buurvrouw.

Django woont pas drie maanden in deze straat maar in die tijd is hem veel duidelijk geworden over de relatie tussen deze twee bewoners. "D'r is een voorval geweest vóór het weekend dus ik had wel verwacht dat er zoiets zou gebeuren op korte termijn. Ik weet dat dit al langer speelt, het is begonnen met geluidsoverlast en van kwaad tot erger gegaan."

Onderzoek

De politie laat weten dat er een 36-jarige man zonde vaste woon- of verblijfplaats is aangehouden. Het slachtoffer is een 56-jarige man uit Amsterdam. De politie kan verder geen uitspraken doen over details in de zaak, maar roept getuigen wel op zich te melden.