Man overleden na steekpartij, verdachte aangehouden

Vermoedelijk ging aan de steekpartij een ruzie vooraf. Hulpverleners hebben de zwaargewonde man nog geprobeerd te reanimeren. Dat mocht niet baten.

Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. De politie is ter plekke bezig met onderzoek en kan of wil nog weinig vertellen. Zo wil de politie nog niks kwijt over de identiteit van het slachtoffer en de dader. Ook de reden van het conflict is nog niet bekend. De politie wil alleen kwijt dat er vermoedelijk een steekwapen is gebruikt.

Later meer informatie.