OM: Joep V. niet strafbaar voor dodelijke steekpartij na burenruzie in Abbenes

Het Openbaar Ministerie (OM) wil ontslag van rechtsvervolging voor Joep V. De verdachte stak een 56-jarige man uit Amsterdam in zijn been, met de dood tot gevolg. De steekpartij was het gevolg van een slepende burenruzie tussen Joep V. en zijn directe buurvrouw Yuksel. Volgens het OM zou Joep V. hebben gehandeld uit zelfverdediging.

Dat stelt Officier van Justitie Duin vandaag tijdens de inhoudelijke behandeling. V. heeft gehandeld zoals van hem verwacht zou worden. Het was zelfverdediging nadat de 56-jarige Amsterdammer, de schoonvader van zijn buurvrouw, hem achtervolgde met een mes.

Alarmcentrale en getuigen

De beslissing van de Officier is gebaseerd op de verklaring van Joep V. zelf, verschillende getuigen en het gesprek met de alarmcentrale, die hij had gebeld tijdens de achtervolging.

De ochtend van het steekincident, 29 maart 2021, eindigde in een drama voor Abbenes. Zowel voor Joep, de nabestaanden, en de buurtgenoten. Hoe deze ochtend precies verliep, is later vanmiddag te lezen op deze website.

Of de rechtbank met de eis van het Openbaar Ministerie meegaat is nog maar de vraag. Over ongeveer twee weken doet de rechtbank uitspraak.