Wat voorafging aan de fatale steekpartij in Abbenes: "Hij kwam me vermoorden"

De ochtend van 29 maart 2021 begint rustig in Abbenes, maar zal in een nachtmerrie eindigen. Een 56-jarige man uit Amsterdam overlijdt nadat hij in zijn been is gestoken, het gevolg van een slepende burenruzie. Het Openbaar Ministerie eiste vandaag ontslag van alle rechtsvervolging voor Joep V., en hij vertelde uitgebreid over die ochtend.

De achtervolging is naast camera's, ook met een telefoon gefilmd. In die video is een vrouw te horen, vermoedelijk Yuksel: 'Dat is je beloond!', roept de vrouw, waarmee ze waarschijnlijk wil zeggen dat het Joeps 'verdiende loon' is.

De twee mannen rennen begin maart richting Tonnenkamp, een straat een paar honderd meter verderop. Op beelden is de gespannen situatie goed te zien. De Amsterdammer heeft iets in zijn hand en ook Joep draagt een mes.

Nadat hij wordt klemgereden, ook te zien op camerabeelden die tijdens de zitting zijn getoond, laat de man volgens Joep een groot mes zien. "Hij zei dat ik moest blijven staan en riep 'Ik maak je dood!'", zo verklaart hij. De confrontatie draait uit op een achtervolging. Joep rent de straat en trekt tijdens zijn vlucht ook een mes. "Die had ik voor mijn eigen veiligheid bij me."

"Ik wilde net zoals elke ochtend naar mijn werk gaan, maar voordat ik de auto in kon stappen, werd ik klemgereden door een man", vertelt Joep. Het blijkt uiteindelijk om de ex- schoonvader van zijn buurvrouw Yuksel te gaan. Beiden wonen aan de Greveling in Abbenes.

De man zat in zijn auto, het bestuurdersraampje stond open en volgens Joep had hij maar één doel. "Hij wilde mij scheppen met zijn auto. Daarom sprong ik weg en omdat ik geen andere uitweg zag, heb ik hem in zijn been gestoken. Het idee was dat als de man zijn been niet meer kan gebruiken, hij ook niet meer achter mij aan zou kunnen komen." De man blijft zwaargewond achter in de auto en overlijdt even later aan zijn verwondingen. Al die tijd met de meldkamer aan de telefoon.

Koffie en klussen

Terwijl de ochtend wordt besproken in de rechtbank vloeien de tranen bij de nabestaanden. "Er gaat geen dag voorbij dat ik niet aan je denk. Ik ben mijn man kwijt", vertelt de partner van het slachtoffer. En de ex-schoondochter van de man, Yuksel, loopt meerdere keren de zaal uit omdat ze haar emoties niet kan bedwingen.

Tegen de politie verklaarde zij tijdens verhoren dat haar ex-schoonvader kwam om koffie te drinken, wat te klussen en zijn kleindochter naar school te brengen: "Niet om Joep te vermoorden."

Over de afloop van de uit de hand gelopen burenruzie vertelt Joep het verschrikkelijk te vinden dat het zo is afgelopen. "Dit is niet mijn bedoeling geweest", besluit Joep.