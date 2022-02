Jispenaar Kaj Sierhuis voor even terug bij Ajax: "Weinig te verliezen"

Kaj Sierhuis was voor even terug in Amsterdam. De in Jisp opgegroeide voetballer ging met Heracles Almelo roemloos met 3-0 ten onder tegen zijn oude werkgever Ajax. Het was voor de spits van de Almeloërs dan ook geen fijne terugkeer in de Johan Cruijff Arena.

Kaj Sierhuis in duel met Lisandro Martínez van Ajax - Pro Shots

"Tegen Ajax heb je niets te verliezen. Het enige wat je kan doen is je taken uitvoeren en dan hopen op een goed resultaat", vertelt Sierhuis na afloop van het duel. Het was voor de 23-jarige voetballer de eerste keer dat hij in Amsterdam tegen de club moest spelen waarvoor hij ruim tien jaar de clubkleuren droeg.

Kaj Sierhuis was voor het eerst terug in de Johan Cruijff Arena - NH Sport

Op zijn plek Sierhuis trok in januari 2020 de deur in Amsterdam achter zich dicht en koos voor een avontuur bij Stade de Reims. Sinds het begin van dit seizoen verhuurt de Franse ploeg hem aan Heracles. In Almelo is Sierhuis op zijn plek en speelde hij dit seizoen al zeventien competitiewedstrijden. Bovendien kwam hij drie keer tot scoren voor de nummer vijftien van de eredivisie.

Kaj Sierhuis voelt zich goed bij Heracles Almelo - NH Sport