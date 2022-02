Ajax loopt uit op PSV en laat teruggekeerde fans drie keer juichen tegen Heracles

Voor de wedstrijd kwam een lichte verrassing, omdat zowel Edson Álvarez als Lisandro Martinez in de basis begonnen. De twee Zuid-Amerikanen bleken op tijd fit te zijn. Ook spits Sébastien Haller, die met Ivoorkust op de Afrika Cup actief was, keerde ook weer terug in het elftal van trainer Erik ten Hag.

Eerder dit seizoen had Ajax het ontzettend lastig met Heracles Almelo. Eind oktober bleven de Amsterdammers steken op een doelpuntloos gelijkspel in Almelo. In de thuiswedstrijd had Ajax beduidend minder te vrezen voor de Tukkers.

'Mister 1-0'

De thuisploeg domineerde en kreeg via Antony gelijk een aantal mogelijkheden. In de 22ste minuut zette Davy Klaassen zijn ploeg dan ook verdiend op voorsprong door een corner bij de tweede paal binnen te werken. Daarmee deed Davy 'Mister 1-0' Klaassen zijn bijnaam opnieuw eer aan, want het was de 21ste keer dan hij de openingstreffer in het Ajax-shirt maakt.

