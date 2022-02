Noord-Hollands beloftenonderonsje prooi voor Jong Ajax

De ploeg van trainer John Heitinga had direct een overwicht. Dat zorgde ook snel voor de 1-0 toen Kristian Hlynsson de bal veroverde, doorstoomde en de lat raakte. Daramy stond op de goede plek om de rebound raak te volleren. Het was voor de Deense aanvaller zijn eerste goal voor Jong Ajax. In het eerste was hij al drie keer trefzeker.

Hlynsson zorgde in de zestiende minuut voor 2-0, maar zijn doelpunt werd afgekeurd vanwege buitenspel. De tweede van Jong Ajax kwam er na rust wel. Daramy wilde invaller Sontje Hansen een niet te missen kans geven, ware het niet dat Wouter Goes de bal in eigen doel werkte.

Fraaie goal Franken

Het werd toch nog een spannende slotfase in Amsterdam, omdat de ingevallen Bram Franken op heerlijke wijze een vrije trap benutte. De geboren Amsterdammer schoot de bal vanaf randje strafschopgebied in de kruising: 2-1. Verder kwamen de Alkmaarders niet, waardoor Jong AZ vijftiende blijft staan. Jong Ajax heeft als nummer drie van de eerste divisie negen punten minder dan koploper FC Volendam, dat vanavond won van Jong FC Utrecht.