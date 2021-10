Puntenverlies voor zwak Ajax in Almelo

Op het kunstgras in Almelo speelde Ajax zaterdagavond een matige pot. De Amsterdammers verloren te vaak de bal en Heracles vocht voor elke meter. Daarom eindigde het uiteindelijk zonder goals: 0-0.

De Amsterdammers creëerden hierna kleine kansjes zonder echt gevaarlijk te worden. De grootste mogelijkheid was voor Jurriën Timber na terug koppen van Berghuis. Heracles kreeg twee grote kansen kort na elkaar. Amsterdammer Delano Burgzorg pakte met een ferme sliding de bal van Lisandro Martínez af. Burgzorg ging voor eigen succes, waardoor Remko Pasveer kon redden. Uit de daaropvolgende corner kopte Mats Knoester net naast het doel van Ajax.

Zonder de zieke Noussair Mazraoui, maar met Devyne Rensch, begon Ajax tegen 'angstgegner' Heracles Almelo. Van de laatste vier uitwedstrijden wonnen de Almeloërs driemaal. De Amsterdammers begonnen echter voortvarend na een mooie aanval via een hakje van Ryan Gravenberch en een overstapje van Steven Berghuis. Het schot van Antony werd vervolgens geblokt.

Betere kansen Heracles

Ajax kon in de tweede helft niet overtuigen. De eerste grote kans was dan ook voor Heracles. Noah Fadiga werd diep gestuurd met een splijtende pass van Rai Vloet. De inzet van de voormalige rechtsback van FC Volendam werd gekeerd door Pasveer. Erik ten Hag probeerde wat te forceren door Davy Klaassen te brengen, maar Fadiga (harde uithaal) en Luca de la Torre kregen desondanks kansen. Pasveer hield de Amsterdammers op de been.

In de slotfase lukte het Ajax niet om een vuist te maken tegen Heracles. De thuisploeg vocht voor elke meter en maakte het de Amsterdammers ontzettend lastig. Invaller David Neres vond vlak voor tijd met een ragfijne voorzet Tadic nog, de Serviër dwong Janis Blaswich tot een redding. Hierna kregen de bezoekers geen kansen meer op een goal.