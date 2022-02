Ajax-supporters na maanden weer welkom in Johan Cruijff Arena: "Van mij mag het vol"

Voor het eerst in bijna drie maanden mogen Ajax-supporters de Amsterdamse Johan Cruijf Arena weer in om een wedstrijd bij te wonen. Hoewel het stadion maar gedeeltelijk gevuld mag worden, overheerste er blijdschap.

De aanwezige Ajax-supporters hadden er bij aanvang duidelijk zin in: "Dit is geweldig. Als je een echte Ajacied bent, dan wil je bij elke wedstrijd zijn", zegt een van hen. Een tweede laat weten: "Ik vind het hartstikke leuk dat we weer mogen. Ik heb er lang op moeten wachten, maar het mag weer. Gelukkig!"

Toch veranderde voor het grootste deel van de supporters niets. Het kabinet besloot twee weken geleden namelijk dat maar een derde van het stadion gevuld mag worden. Via een loting is bepaald welke seizoenkaarthouders naar binnen mogen.

"Wij mogen naar Heracles Almelo, het is niet anders", zegt een supporter. Wel heeft hij kritiek op deze maatregel. "Als je kijkt naar Engeland, daar zitten 80.000 mensen. En dan lopen ze hier te pielen. Ik vind het belachelijk!" Een ander is wat voorzichtiger: "Ik zou ook zeggen: gooi de stadions maar weer vol. Maarja, ik heb daar geen kijk op."

Wedstrijd Heracles

Als gevraagd wordt wat de Ajax-supporters tegen de fans van Heracles willen zeggen, die gemiddeld twee uur in de auto hebben gezeten, reageert iemand: "Maak er maar vier uur van."