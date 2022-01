Ajax gaat loten welke seizoenkaarthouders naar binnen mogen

Op zondag 6 februari speelt Ajax thuis tegen Heracles, drie dagen later de kwartfinale van de beker tegen Vitesse in Amsterdam en de zondag erop weer in eigen huis tegen FC Twente. Op 6 maart spelen de Amsterdammers in eigen huis tegen RKC Waalwijk.

Seizoenkaarthouders kunnen vanaf woensdag 2 februari een kaartje voor de bekerwedstrijd van 9 februari tegen Vitesse proberen te bemachtigen. Ook dan moet de Johan Cruijff Arena voor twee derde leeg blijven.

Geen losse kaartverkoop

In de Johan Cruijff Arena zijn 55.500 zitplaatsen, een derde naar binnen betekent dat er zo ongeveer 18.500 fans bij kunnen zijn. De club heeft zo'n 42.000 seizoenkaarthouders. Er is geen losse kaartverkoop.

FC Twente liet eerder al weten bij thuiswedstrijden helemaal geen fans toe te laten. Voor die club is het geen optie om slechts een derde van De Grolsch Veste te vullen. "Of iedereen naar binnen, of niemand", is te lezen op de website.

Supporters die een stadion willen bezoeken moeten een negatief testresultaat of een vaccinatie- of herstelbewijs in de CoronaCheck-app hebben.