KNVB niet akkoord met plan om stadions voor een derde te vullen

Het betaald voetbal gaat niet akkoord met de plannen van het kabinet om stadions voor een derde te vullen. Dit is een van de uitgelekte versoepelingen die het kabinet van plan is.

De KNVB, Keuken Kampioen Divisie en Eredivisie CV hebben dit maandagavond via een brief laten weten aan het kabinet. De clubs in het betaald voetbal vinden het een voorstel zonder perspectief. "Het is niet uit te leggen aan de supporters, het vergroot de onrust onder de achterban alleen maar en bovendien kost het de clubs weer handen vol met geld", schrijven ze.

Wel geven alle partijen aan dat ze mee willen denken in oplossingen. Zo stellen ze voor om alleen met 1/3 bezettingen te beginnen als er vanaf 4 februari kan worden doorgeschakeld naar minimaal 2/3 bezetting. "Dat kunnen wij veilig en verantwoord organiseren. Met alles wat daarbij hoort. En van daaruit snel toewerken naar volle stadions."

