Irene-hamburgers en tompoezen: Wervershoof in de ban van topfavoriet Schouten

Zaterdag is het dan eindelijk zover. De dag dat schaatsster Irene Schouten haar opwachting maakt tijdens de Olympische Winterspelen in Beijing. Bakkerij Swart en slagerij Ruiter in Wervershoof hebben zich creatief voorbereid op de aanstaande wedstrijd van Schouten en maken voor deze dag exclusieve Irene-tompoezen en Irene-hamburgers .

Met trots hangt de Olympische vlag met oranje ballonnen buiten bij bakkerij Swart. Ook de

winkel is met de oranje kleding, oranje gebakjes, oranje ballonnen en het schaatspak van

Irene Schouten aan de muur, helemaal in het teken van de Spelen. Op zaterdag, de dag van

de spelen, worden de Irene-tompoezen verkocht. Speciaal voor NH Nieuws heeft Swart er al een paar gemaakt. "We zijn de hele week al bezig met de voorbereidingen", vertelt eigenaar Ton. "Maar vannacht om 01.00 uur starten we echt met het maken". Ook vier jaar terug lagen de Irene-tompoezen in de vitrine, toen gingen er maar liefst 2 duizend over de toonbank. "We verwachten dat het ook nu weer heel druk wordt. Het leeft enorm in het dorp."

Ook bij keurslagerij Ruiter is Irene overal in de winkel te zien. Op de toonbank staan oranje tulpen met een foto van Irene erbij. De Irene-hamburgers zijn al te koop en liggen op een speciaal gouden bord in de vitrine. "De eerste 300 burgers zijn er al doorheen en we blijven ze de komende twee weken maken. Dit is zo zwaar uniek. We kunnen er niet omheen natuurlijk dat ze zwaar favoriet is." Menig klant kent de familie Schouten. "Ik ben zo trots. Wij kennen de familie ook goed en het bedrijf van haar vader, heb heel veel sympathie voor haar. Morgenochtend ga ik zeker kijken", zegt een vrouw die bij de slager staat. Ook zijn de verwachtingen van de slager en de bakker hoog. "Ze haalt vier gouden plakken. In ieder geval tenminste twee", zegt Ruiter. Om 9.30 uur (Nederlandse tijd) start de 3000 meter vrouwen. Waar Irene Schouten mogelijk haar eerste gouden plak in de wacht gaat slepen.