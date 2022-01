Fanplein in Wervershoof als epicentrum van 'Irene-koorts'

Een fanplein in Wervershoof als epicentrum van de 'Irene-koorts'. Zo ziet Ton Schouten het in ieder geval voor zich. Als sponsor én supporter richt hij het Raadhuisplein van het dorp zo in, dat alle belangstellenden de schaatswedstrijden van de lokale heldin op groot scherm kunnen bekijken. "Dit maken we nooit meer mee."

Toen werden de wedstrijden in sporthal De Dars bekeken, nu wordt het groter aangepakt. Schermen van 2 bij 3 meter, vuurkorfen voor sfeer en warmte, muziek en - hopelijk - een groot feest na afloop. Eén en ander is nog wel afhankelijk van de geldende coronamaatregelen. Op zaterdag 5 februari wordt het fanplein voor het eerst in gebruik genomen. Dan staat om 9.30 uur de 3000 meter op het programma.

Irene Schouten is opgegroeid in Andijk, maar heeft een sterke band met Wervershoof. Inmiddels woont ze in Hoogkarspel. In 2018, toen ze Olympisch brons veroverde op het onderdeel massastart, werd ze in Wervershoof gehuldigd met een feestelijke rondrit door het dorp. De organisator destijds: Ton Schouten.

In het dorp kan niemand er meer omheen. Sinds vrijdagmiddag hangt er een spandoek van 5 bij 5 meter op het dorpsplein. De Olympische Spelen starten op 4 februari, in Peking. Irene Schouten komt in actie op 4 afstanden en is evenveel keren kansrijk voor een medaille.

Schouten - geen familie - is als eigenaar van keten Fitnessclub Nederland sponsor van de schaatsster. Maar bovenal supporter. "We willen Irene steunen, met heel Wervershoof. Als publiek op afstand. Ook al zit er 12 duizend kilometer tussen ons in. Als Irene maar weet dat we achter haar staan."

'Maken we nooit meer mee'

Schouten: "Iemand uit onze omgeving die zo goed is, dat maken we nooit meer mee. Dus dit moeten we beleven. Zodat we het er over 20 jaar nog over hebben."

En een eventuele huldiging, is daar al over nagedacht? Ton Schouten is resoluut. "Daar gaan we het nog niet over hebben. Dat is de goden verzoeken. Eerst maar eens schaatsen."