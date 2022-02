Oud-schaatscoach Thea rekent op medailles: "Irene was al een echte winnaar"

De verwachtingen rondom Irene Schouten zijn aan de vooravond van de Olympische Spelen hooggespannen. Zo ook bij oud-trainer Thea Bervoets uit Benningbroek, die Schouten zo'n vijftien jaar geleden onder haar hoede had. "Ze was al een echte winnaar."

"Ik denk drie. En misschien wel vier", zegt Bervoets, op de vraag hoeveel medailles Schouten gaat winnen in Peking. "Ik zeg niet dat het vier keer goud wordt, maar het is echt wel reëel dat ze vier medailles wint."

Schouten was nog niet eens de blikvanger van de groep, maar viel wél op door haar mentaliteit. "Ze wilde altijd hard trainen. En ze was ook al een echte afmaker, zoals we dat in het marathonschaatsen noemen. Iemand die echt al wilde winnen."

Trots

En nu, zo'n vijftien jaar later, staat haar pupil voor de tweede keer op de Olympische Spelen. Na het brons van 2018 – behaald op de massastart – is dit voor Schouten hét moment om te oogsten. "Dan ben je er wel trots op dat je kunt zeggen: 'Hé, die heeft nog bij mij geschaatst'. Ik denk dat ik haar vooral het leren trainen heb bijgebracht. Want de intensiteit ging bij ons wel omhoog."

Naast Irene Schouten is er nog een oud-pupil van Bervoets op het vliegtuig gestapt. De Edamse Merel Conijn is in Peking aanwezig als reserve.