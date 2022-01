Irene Schouten wist op de basisschool al: "Goud halen op de Spelen"

Al op basisschool St. Werenfridus in Wervershoof wist Irene Schouten (29) het zeker. Ze moest en zou ooit de Olympische Spelen halen. Juf Bianca Termeulen en jeugdvriendin Manon Buis halen in het klaslokaal herinneringen op. "We zijn hartstikke trots op haar!"

Termeulen had de jonge Irene in groep 7 in de klas. Ze herinnert haar als een 'super lief meisje', dat 'heel sociaal was.'

Komende vrijdag beginnen de Olympische Spelen in Peking. Schouten kan zomaar de 'golden lady’ van Nederland worden, aangezien de West-Friezin op 4 afstanden kanshebber is voor een medaille. Op de Werenfridus, waar ze de basisschoolperiode doorliep, stijgt de spanning.

Ze haalt een voorbeeld aan. "Een jaar later, in groep acht, zat ze in de klas bij juf Emma. Via het vriendinnen-boekje van haar zus, die haar eerder als lerares had gehad, wist Irene wat de favoriete muziek van Emma was. Toen ze op schoolkamp naar Texel gingen, gaf Irene Juf Emma een cadeautje: een zelfgemaakte cd, met daarop haar favoriete liedjes. Dat is voor mij typisch Irene."

Onafscheidelijk

Manon Buis en Schouten waren in die jaren haast onafscheidelijk. "We speelden bijna iedere woensdag met elkaar. Vaak bij haar thuis, waar haar vader een bollenbedrijf had. Dan speelden we bijvoorbeeld verstoppertje tussen de kuubskisten. Tijdens de kermis van Wervershoof sliep ze altijd een paar dagen bij ons. We zwierven dan de hele dag over de kermis."

Al op jonge leeftijd speelde de sport een prominente plek in het leven van Schouten. "Ze skeelerde in die tijd heel veel. Nam vaak ze de gewonnen medailles mee naar school. Ze was een grote fan van Gretha Smit. Ik had toen nog geen idee wie dat was", erkent Termeulen.